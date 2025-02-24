Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Carlos Sainz Jr Terpilih Jadi Direktur Serikat Pembalap Jelang F1 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |02:29 WIB
Carlos Sainz Jr Terpilih Jadi Direktur Serikat Pembalap Jelang F1 2025
Carlos Sainz Jr terpilih jadi Direktur GPDA atau Serikat Pembalap F1 (Foto: Instagram/@carlossainz55)
CARLOS Sainz Jr terpilih jadi Direktur Serikat Pembalap F1 atau GPDA (Grand Prix Driver Association). Ia menggantikan peran Sebastian Vettel yang telah pensiun sejak 2022.

Sainz Jr tidak akan bertugas sendirian. Ia akan didampingi George Russell (Mercedes AMG Petronas) dan Anastasia Fowle di kursi direktur serta Alex Wurz (Chairman).

1. Bangga

Carlos Sainz Jr. f1

Peran tersebut akan diemban Sainz dalam beberapa tahun ke depan. Ia mengaku senang dan bangga dengan kepercayaan yang diberikan jelang bergulirnya F1 2025 tersebut.

“Saya punya gairah yang tinggi dengan olahraga ini dan berpikir para pembalap punya tanggung jawab untuk bekerja bersama dengan pemangku kepentingan untuk memajukan olahraga ini dalam berbagai aspek,” kata Sainz, dikutip dari Crash, Senin (24/2/2025).

“Jadi, saya sangat senang dan bangga untuk mengambil peran sebagai direktur GPDA,” sambung pria asal Spanyol itu.

2. Aktif

Balapan F1 GP AS 2024 (Foto: F1)

Chairman GPDA, Alex Wurz, menyambut baik terpilihnya Sainz. Sebab, putra dari juara dunia reli Carlos Sainz itu selama ini sangat aktif menyuarakan berbagai hal serta punya komitmen tinggi akan tugas.

 

