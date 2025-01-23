Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Maratua Run 2025, Lomba Lari Unik Gabungkan Olahraga dan Pariwisata

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |22:46 WIB
Maratua Run 2025, Lomba Lari Unik Gabungkan Olahraga dan Pariwisata
Maratua Run 2025 bakal digelar 15 Februari 2025. (Foto: Maratua Run 2025)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan menyelenggarakan Maratua Run 2025, sebuah event lari Internasional di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, pada 15 Februari 2025. Event ini mengusung konsep unik two in one yang memadukan olahraga dengan promosi pariwisata.

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk memperkenalkan destinasti pariwisatanya. Salah satunya dengan menggelar Maratua Run 2025, lomba lari yang unik karena mengusung olahraga dan pariwisata.

Maratua Run 2025 merupakan lomba lari internasional yang berada di Pulau Maratua, Berau Kaltim. Sesuai jadwal, ajang lari itu akan berlangsung pada 15 Februari 2025.

Pulau Maratua, yang dikenal sebagai surga tersembunyi di Kalimantan Timur, menjadi lokasi yang dipilih untuk memperkenalkan keindahan alamnya ke dunia. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berharap event ini dapat menarik perhatian Internasional sekaligus mendorong sektor pariwisata dan olahraga daerah.

Pulau Maratua
Pulau Maratua

"Kita ingin memberikan atensi kepada daerah yang remote, terpilihlah Pulau Maratua” kata Akmal Malik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement