Maratua Run 2025, Lomba Lari Unik Gabungkan Olahraga dan Pariwisata

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan menyelenggarakan Maratua Run 2025, sebuah event lari Internasional di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, pada 15 Februari 2025. Event ini mengusung konsep unik two in one yang memadukan olahraga dengan promosi pariwisata.

Pulau Maratua, yang dikenal sebagai surga tersembunyi di Kalimantan Timur, menjadi lokasi yang dipilih untuk memperkenalkan keindahan alamnya ke dunia. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berharap event ini dapat menarik perhatian Internasional sekaligus mendorong sektor pariwisata dan olahraga daerah.

Pulau Maratua

"Kita ingin memberikan atensi kepada daerah yang remote, terpilihlah Pulau Maratua” kata Akmal Malik dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).