Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Dihentikan Wakil Malaysia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Resmi Pensiun

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan resmi pensiun sebagai pebulutangkis. Kepastian itu usai Ahsan/Hendra kalah dari wakil Malaysia, Junaidi Arif/Roy King Yap, di babak 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) sore WIB.

Bertarung selama 28 menit, Ahsan/Hendra kalah dua gim langsung, tepatnya dengan skor 13-21 dan 14-21. Dengan berakhirnya perjalanan The Daddies di 16 besar Indonesia Masters 2025, maka berakhir juga karier mereka sebagai pebulutangkis.

Jalannya Pertandingan

Pada laga terakhir ini, Ahsan/Hendra menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pada awal gim pertama, Ahsan/Hendra berhasil mengungguli Arif/Yap yang lebih muda.

Mereka unggul 8-6 hingga di interval memimpin 11-9. Sayangnya selepas interval, Ahsan/Hendra tak mampu mempertahankan keunggulan.

Mohammad Ahsan bersama Hendra Setiawan. (Instagram/king.chayra)

Poin mereka terkejar dan berbalik tertinggal 11-14. Situasi ini tak banyak berubah hingga Ahsan/Hendra menyerahkan kemenangan gim pertama untuk Arif/Yap, 13-21.

Memasuki gim kedua, Ahsan/Hendra kembali memimpin di awal laga. Sayangnya, hal itu tak berlangsung lama setelah kedudukan imbang 5-5.