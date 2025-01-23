Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Berkelas Jonatan Christie Diandalkan Jadi Juara Indonesia Masters 2025: Saya Siap Mati-matian!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |16:56 WIB
Reaksi Berkelas Jonatan Christie Diandalkan Jadi Juara Indonesia Masters 2025: Saya Siap Mati-matian!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
REAKSI berkelas diberikan Jonatan Christie yang diandalkan jadi juara Indonesia Masters 2025. Dia memastikan siap tampil mati-matian.

Ya, tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Jonatan Christie, diandalkan oleh PBSI untuk menjadi juara Indonesia Masters 2025. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- pun berhasil menjaga asa lolos ke perempatfinal usai lolos ke perempatfinal.

Jonatan Christie bermain di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Jonatan Christie Tembus Perempatfinal

Jonatan sukses menembus babak perempatfinal Indonesia Masters 2025. Tiket delapan besar didapat didapat setelah mengalahkan wakil Taiwan, Lin Chun Yi, dalam laga sengit tiga gim dengan skor 21-16, 9-21, dan 21-15 di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

Hasil ini membuat Jojo menjadi satu-satunya wakil tunggal putra Indonesia di perempatfinal turnamen itu. Sebelumnya, tunggal putra Tanah Air, seperti Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan sudah berguguran.

Tak ayal, Jonatan diandalkan menjadi juara di Indonesia Masters 2025. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI, Eng Hian, sebelumnya sudah menargetkan hal itu dari awal.

Koh Didi -sapaan akrab Eng Hian- tidak ingin tuan rumah nirgelar di Indonesia Masters 2025. Menanggapi hal ini, Jojo tidak mau membuang kesempatan.

 

