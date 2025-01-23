Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2025: Gregoria Mariska Lolos Perempatfinal Usai Susah Payah Kalahkan Wakil Taiwan

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menang atas wakil Taiwan, Lin Hsiang Ti di babak 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) sore WIB. Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, Gregoria pun berhak lolos ke perempatfinal.

Tiket perempatfinal yang baru saja diraih Gregoria itu didapatkannya tidak mudah. Butuh waktu 1 jam 4 menit bagi Gregoria untuk menang atas Lin Hsiang dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Pada gim pertama, Gregoria tampil begitu percaya diri melawan Lin Hsiang Ti. Lantaran, dia bisa unggul cepat dengan poin 4-1.

Kejar mengejar poin disajikan kedua pebulu tangkis itu. Namun, Gregoria masih mampu mempertahankan keunggulan 11-8 atas lawan dalam interval gim pertama.

Gregoria tampil cukup dominan karena sejauh ini masih unggul 17-12 atas wakil Cina Taipei tersebut. Lin Hsiang Ti tampaknya kesulitan meladeni permainan wakil Indonesia itu.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Pada gim pertama, Gregoria menutupnya dengan hasil manis. Hal itu ditandai kemenangannya atas Lin Hsiang Ti dengan poin 21-13.

Pada gim kedua, Gregoria dan Lin Hsiang Ti bermain cukup ketat. Sebab, keduanya saling salip menyalip skor dan kini imbang 3-3.

Lin Hsiang Ti perlahan tampil lebih tenang ketimbang gim pertama. Pasalnya, dia sementara waktu bisa unggul 6-5 atas Gregoria.