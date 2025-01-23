Hasil 16 Indonesia Masters 2025: Pulangkan Wakil Polandia, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Tembus Perempatfinal

JAKARTA - Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, berhasil memulangkan wakil Polandia, Paulina Hankiewicz/Korenlia Marczak di 16 besar Indonesia Masters 2025, pada Kamis (23/1/2025) sore WIB. Berkat kemenangan itu, pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi tersebut berhasil lolos ke perempatfinal.

Febriana/Amallia memang tampil mengagumkan selama beraksim di Istora Senayan, Jakarta siang ini. Bertarung selama 31 menit, pasangan Indonsia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-8 dan 21-8.

Jalannya Pertandingan

Pada laga ini, Ana/Tiwi tak menemui kesulitan berarti melawan ganda putri Polandia. Awal gim pertama, Ana/Tiwi pun mampu mendominasi permainan hingga unggul interval 11-7.

Usai interval, pasangan yang ditempatkan sebagai unggulan ketiga itu tak terbendung. Mereka benar-benar tampil dominan hingga akhirnya menang dengan skor 21-8.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Ana/Tiwi tetap menguasai jalannya pertandingan. Mereka berhasil menggempur pertahanan Hankiewicz/Marczak yang memang banyak celah.