Hasil Indonesia Masters 2025: Chiara Marvella Terhenti, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Lanjut ke 16 Besar

JAKARTA - Sejumlah wakil Tanah Air baru saja memainkan laga 32 besar di Indonesia Masters 2025. Ada yang berhasil menang dan lolos ke 16 besar seperti Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tapi ada juga yang tumbang seperti yang dialami Chiara Marvella Handoyo.

Adapun seluruh pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) pagi WIB. Amri/Nita bertanding lebih dulu dengan bertarung sengit melawan Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying asal China.

1. Amri/Nita

Sayangnya, Amri/Nita harus menelan kekalahan di gim pertama dari Xuan/Ying dengan skor 19-21. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu mencoba bangkit di gim kedua dengan bermain lebih agresif.

Hasilnya pun positif. Amri/Nita sukses mengunci kemenangan di gim kedua dengan skor 21-15 yang sekaligus memaksa pertandingan lanjut ke gim penentuan. Sialnya, mereka harus gigit jari di gim ketiga dengan skor kekalahan 12-21.

2. Chiara Marvella

Chiara Marvella Handoyo. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Nasib yang sama juga dialami tunggal putri Indonesia, Chiara Marvella Handoyo. Chiara tak kuasa menahan ketangguhan wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian. Hasilnya, dia kalah dalam dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 17-21.

3. Jafar/Felisha

Sementara ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, meraih hasil manis di babak 32 besar. Jafar/Felisha sukses membungkam Ming Che Lu/Hung En-Tzu asal Taiwan dengan susah payah.