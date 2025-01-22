Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tumbang di Kualifikasi Indonesia Masters 2025, Alwi Farhan: Istora Tidak Semudah yang Saya Pikir

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |01:14 WIB
Tumbang di Kualifikasi Indonesia Masters 2025, Alwi Farhan: Istora Tidak Semudah yang Saya Pikir
Alwi Farhan gugur di kualifikasi Indonesia Masters 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Alwi Farhan tumbang di babak kualifikasi Indonesia Masters 2025. Usai laga, pemain asal Jawa Tengah itu menyesal gagal menyelesaikan debutnya di Istora Senayan pada Selasa 21 Januari 2025 dengan manis. 

Alwi gugur setelah kalah dari wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok-jin di babak Kualifikasi Indonesia Masters 2025. Juara dunia junior 2023 itu kalah dalam pertarungan sengit tiga gim (21-15, 20-22, dan 18-21).

1. Unggul

Alwi Farhan antar Indonesia menang atas Arab Saudi PP PBSI

Usai pertandingan, Alwi menyayangkan kegagalannya menjaga keunggulan di gim kedua. Itu membuatnya gagal melangkah ke babak utama.

"Sangat disayangkan tadi di gim kedua sudah unggul beberapa poin tetapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan," kata Alwi kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).

2. Debut

Ini merupakan pertandingan debut Alwi di Istora Senayan. Namun sayang, tunggal ranking 46 dunia itu tak mampu melangkah ke putaran utama Indonesia Masters 2025.

Mengenai debutnya di Istora Senayan, Alwi mengaku terlalu bernafsu. Apalagi, pada gim kedua, ia sejatinya sudah unggul dan hanya membutuhkan satu poin lagi untuk meraih kemenangan. 

"Ya pengalaman baru buat saya, main di Istora ternyata tidak semudah yang saya pikir, ternyata banyak faktor yang harus saya kuasai,” aku Alwi.

 

