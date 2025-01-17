Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2025: Siti Fadia Tengah Main di India, Lanny Tria Latihan Sendirian

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |02:08 WIB
Indonesia Masters 2025: Siti Fadia Tengah Main di India, Lanny Tria Latihan Sendirian
Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
JAKARTA - Pemain ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari terlihat berlatih sendirian tanpa partner-nya, yakni Siti Fadia Silva Ramadhanti di Pelatnas PBSI. Lanny memilih latiha sendirian jelang Indonesia Masters 2025 karena Siti Fadia saat ini tengah berjuang di ajang India Open 2025.

Pada ajang Indonesia Masters 2025, Lanny memang akan berpasangan dengan Sitia Fadia. Namun, pada persiapan minggu ini, Lanny tidak bisa berlatih bersama karena Fadia sedang mengikuti India Open 2025.

Pada turnamen berlevel Super 750 tersebut, Fadia bermain di ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah. Sementara Fadia sendiri absen di sektor ganda putri, sehingga tak bermain bersama Lanny di India Open 2025.

1. Lanny Tria Latihan Sendiri karena Siti Fadia Main di India Open 2025

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Dengan situasi ini, Lanny mengaku tak mengalami masalah. Ia menilai meski tak berlatih bersama Siti Fadia, ia lebih fokus untuk menguatkan diri sendiri.

"Mungkin kalau dari saya, saya mikirnya ya sudah saya persiapan sendiri," ucap Lanny saat ditemui di Pelatnas PBSI, dikutip Jumat (17/1/2025).

"Jadi saya mau menguatkan diri saya saja, karena itu evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Jadinya ya lebih banyak kuatin individunya saja," tambahnya.

 

1 2
