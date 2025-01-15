Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Herry IP Bakal Latih Malaysia, Leo Rolly: Profesional Saja

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |22:36 WIB
Herry IP Bakal Latih Malaysia, Leo Rolly: Profesional Saja
Leo Rolly Carnando tak masalah Herry IP melatih Malaysia (Foto: Instagram/@rollycarnando)
A
A
A

JAKARTA – Leo Rolly Carnando ingin bersikap profesional jika menghadapi ganda putra Malaysia asuhan Herry Iman Pierngadi (Herry IP). Ia pun mengucapkan selamat kepada mantan pelatihnya tersebut.

Herry telah resmi diumumkan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) pada 11 Januari 2025 lalu sebagai pelatih ganda putra. Ia dikontrak usai tak lagi menjadi bagian dari Pelatnas PBSI.

1. Tak Masalah

Leo Rolly Carnando (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
Leo Rolly Carnando (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

Leo mengaku tak masalah dengan situasi tersebuyt. Bahkan, ia turut mengucapkan selamat kepada mantan pelatihnya tersebut yang sukses melanjutkan kariernya di tempat lain.

"Ya pastinya selamat buat koh Herry bisa melanjutkan kariernya lagi walau pun bukan di Indonesia tapi saya rasa profesional saja, saat koh Herry pegang Malaysia cukup oke," ucap Leo saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

2. Kelemahan

Lebih lanjut, Leo tak mengalami masalah jika nanti bertemu lawan dari Malaysia dan kursi pelatih tersebut diisi oleh Herry. Ia juga bersikap biasa saja jika kelemahannya yang bisa dibaca dengan baik oleh sang mantan pelatih.  

"Enggak bagaimana-bagaimana (kalau lawan Malaysia), kan profesional kata koh Herry," sambung Leo.

 

