HOME SPORTS NETTING

Sebut Verrell Yustin Mirip Rinov Rivaldy, Pitha Haningtyas Akui Tak Alami Kesulitan Beradaptasi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:59 WIB
Sebut Verrell Yustin Mirip Rinov Rivaldy, Pitha Haningtyas Akui Tak Alami Kesulitan Beradaptasi
Ganda camouran Indonesia, Verrel Yustin/Pitha Haningtyas. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Pitha Hanigtyas Mentari senang karena proses adaptasinya dengan Verrell Yustin Mulia berjalan mulus. Ia menilai semua itu karena secara karakter dan tekad bermain, Verrell tak jauh berbeda dengan partner lamanya, yakni Rinov Rivaldy.

Pasangan baru Verrell/Pitha dijadwalkan akan menjalani debut di Indonesia Masters 2025 pada pekan depan, 21-26 Januari 2025. Keduanya menjadi pasangan baru usai Pitha dipisah dari pasangan lamanya yakni Rinov Rivaldy.

Sebelumnya, Pitha sendiri tidak terpisahkan dari Rinov setelah berpasangan sejak 2017. Kini usai tujuh tahun berpasangan, Pitha dan Rinov telah mendapatkan pasangan baru masing-masing.

1. Pitha Senang Adaptasi dengan Verrell Berjalan Mulus

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentara. Rinov/Pitha. PBSI
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentara. Rinov/Pitha. PBSI

Pitha mengungkapkan tak ada perbedaan berarti antara Rinov dan Verrell. Meski secara usia, Verrell lebih muda dari dirinya, tetapi di lapangan sang junior punya keinginan kuat untuk menang.

"Secara karakter bisa dibilang enggak beda jauh banget, tapi di lapangan mereka (Rinov dan Verrell) sama-sama ingin menang," ucap Pitha di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Rabu (15/1/2025).

"Tapi karena Verrell lebih muda dari saya mungkin masih ada rasa sungkan gitu," lanjut pemain berusia 25 tahun itu.

 

