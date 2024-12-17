Tanggapan Jafar Hidayatullah Usai Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Gabung Ganda Campuran Pelatnas PBSI

JAKARTA - Rival pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah di Pelatnas PBSI semakin bertambah. Hal itu dikarenakan kehadiran pasangan baru Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Menanggapi hal tersebut, Jafar mengaku tak khawatir. Ia malahsan senang karena kehadiran Dejan/Siti membawa suasana baru ke skuad ganda campuran Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PBSI sudah mengumumkan tiga pasangan baru di sektor ganda campuran yakni Dejan/Fadia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati, Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari. Bagi Jafar ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi sektor ganda campuran PBSI.

Terlebih kehadiran duet Dejan/Fadia. Dejan sendiri adalah pemain rekrutan baru di pelatnas PBSI, sedangkan Fadia sebelumnya lebih banyak fokus bermain di sektor ganda putri.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. PBSI

"Iya pastinya ada (menambah motivasi), menambah sparring baru, buat sparring-an bagus sih pastinya," ucap Jafar kepada awak media pada beberapa pekan lalu di Jakarta, dikutip Selasa (17/12/2024).

"Apalagi A Dejan sama Kak Fadia bakal main ganda campuran juga. Jadi ya kayak ada suasana baru aja," tambahnya.