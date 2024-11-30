Pevoli Bintang Indonesia Megawati Hangestri Masuk Laga All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025!

PEVOLI bintang Indonesia, Megawati Hangestri, masuk laga All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Kabar baik ini diumumkan langsung klub Megawati Hangestri di Korea Selatan, yakni Red Sparks.

Tak sendirian, ada pemain selain Megawati Hangestri dari Red Sparks yang juga terpilih masuk laga All Star Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Mereka adalah Kim Hye Sum dan Pyo Seung Ju.

"Mega, Kim Hye Sun, dan Pyo Seung Ju akan bergabung ke laga All Star," tulis Red Sparks di akun Instagram resmi klub, dikutip Sabtu (30/11/2024).

Megawati memang tampil gacor bersama Red Sparks pada musim ini. Dia bahkan sudah mencetak 209 poin sejauh ini!