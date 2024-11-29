Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Kesulitan Bantu Red Sparks Tembus 3 Besar, Pink Spiders Peringkat 1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |06:59 WIB
Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Kesulitan Bantu Red Sparks Tembus 3 Besar, Pink Spiders Peringkat 1
Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

KLASEMEN Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 masih dikuasai oleh Pink Spiders di puncak dengan 29 poin. Sementara Red Sparks yang dibela Megawati Hangestri masih kesulitan menembus tiga besar usai mengumpulkan 12 poin.

Terbaru Red Sparks kembali gagal menang saat melawan Gwangju AI Pepper Savings Bank. Menjamu Pepper Savings Bank di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu (27/11/2024), Red Sparks dikalahkan di depan publik sendiri.

Dalam laga keempat putaran kedua Liga Voli Putri Korea 2024-2025 tersebut, Red Sparks tumbang dengan skor 1-3 (16-25, 25-17, 23-25 dan 20-25). Dalam laga tersebut, sejatinya Megawati tampil apik karena mencetak 18 poin.

Namun, kegemilangan Megawati tak cukup untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan berturut-turut setelah sebelumnya mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-2. Dengan hasil tersebut, Red Sparks hanya meraih satu kemenangan saja dalam enam pertandingan terakhir di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Megawati Hangestri bersama Red Sparks

Red Sparks pun masih tertahan di posisi keempat klasemen dengan raihan 12 poin saja, tertinggal sembilan angka dari Hillstate dan IBK Altos yang berada di atas mereka. Sementara di posisi pertama ada Pink Spiders yang kukuh dengan 29 poin.

Halaman:
1 2
