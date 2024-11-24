Advertisement
MOTOGP

Fabio Quartararo Ungkap Kondisinya Usai Jalani Operasi Ketiga Kalinya di Lengan Kanan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |01:17 WIB
Fabio Quartararo Ungkap Kondisinya Usai Jalani Operasi Ketiga Kalinya di Lengan Kanan
Fabuo Quartararo jalani operasi lagi. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

NICE – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, melakukan operasi lengan kanan kembali. Usai naik meja operasi, juara MotoGP 2021 itu pun membeberkan kondisinya.

Ketiga kalinya menjalani operasi di titik yang sama, Quartararo memastikan operasi berjalan lancar. Dia pun harus beristirahat sejenak untuk memulihkan diri agar segera berlatih lagi.

Fabio Quartararo

“Operasi lengan selesai! Beberapa hari beristirahat dan akan siap untuk berlatih lagi,” tulis Quartararo dalam keterangan fotonya mengenakan baju operasi berwarna biru sambil terbaring di kasur rumah sakit.di Instagram pribadinya, @fabioquartararo20, pada Jumat 22 November 2024.

Menurut laporan Motosan, El Diablo -julukan Quartararo- memang mengalami masalah fisik menjelang akhir musim MotoGP 2024. Dia belum mencapai kondisi 100 persen, meski sudah dua kali operasi pada 2019 dan 2021.

Kini, Quartararo bakal fokus menjalani pemulihannya pasca operasi ketiganya itu. Jika kondisi fisiknya sudah benar-benar bugar, dia diprediksi mampu bersaing di 10 besar lagi musim depan.

Halaman:
1 2

