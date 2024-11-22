Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Merasa Senasib dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Pede Juara Dunia MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |14:01 WIB
Merasa Senasib dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia <i>Pede</i> Juara Dunia MotoGP 2025
Francesco Bagnaia merasa senasib dengan Marc Marquez (Foto: X/@PeccoBagnaia)
FRANCESCO Bagnaia menyinggung soal rentetan juara dunia milik Marc Marquez ketika ditanya apa rasanya kehilangan kans pada MotoGP 2024. Ia cukup yakin hal itu bisa diulanginya musim depan.

Bagnaia sukses menjadi juara dunia beruntun pada 2022 dan 2023. Namun, ia harus kehilangan titel bergengsi tersebut karena dirampas Jorge Martin pada MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Tentu sakit rasanya kalah bersaing hingga seri terakhir. Namun, Bagnaia tetap santai. Ia malah mengungkit fakta Marquez juga pernah merasakan hal yang sama.

“Saya tidak menghitung (2024) sebagai kekalahan karena saya belajar dari kesalahan-kesalahan. Saya tahu kami kehilangan titel juara dunia karena kesalahan-kesalahan dan itu perlu diperbaiki,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Jumat (22/11/2024).

“Juga, ketika kita lihat statistiknya Marc (Marquez), dua menang dua titel beruntun, lalu kalah pada 2015, dan kemudian memenangi empat lainnya secara beruntun,” imbuh pria asal Italia itu.

Marquez memang menjadi juara dunia back to back pada 2013 dan 2014. Ia lalu kehilangan titel bergengsinya pada 2015 yang diraih oleh Jorge Lorenzo.

Halaman:
1 2
