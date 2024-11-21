Megawati Hangestri Absen, Red Sparks Babak Belur Dihajar Pink Spiders di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

DAEJEON – Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri terpaksa absen membela klubnya, Red Sparks saat menghadapi Pink Spiders di laga kedua putaran kedua Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, pada Rabu 20 November 2024. Absennya Megawati pun membuat Red Sparks tampil kesulitan hingga akhirnya kalah 0-3 dari Pink Spiders, dengan rincian skor 16-25, 21-25, dan 22-25.

Megawati sendiri absen karena tengah dalam masa pemulihan pasca mengalami cedera otot. Tanpa Megawati, Red Sparks pun kini sudah menelan empat kekalahan beruntun. Sebelumnya mereka tumbang dari Hillstate dua kali dengan skor 1-3 dan juga dibekuk Pink Spiders dengan skor 2-3.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Red Sparks memulai pertandingan dengan baik sehingga langsung memimpin 5-1. Namun, pelan tapi pasti Pink Spiders bisa memberikan perlawanan dan menyamakan skor menjadi 10-10.

Bahkan, tim tamu sukses berbalik unggul 15-11 berkat serangan-serangan ciamik yang mereka lancarkan. Di sisi lain, Red Sparks justru kesulitan menembus blok pertahanan lawan.

Kondisi itu membuat tim asuhan Ko Hee-jin itu semakin ketinggalan di angka 13-20. Park Hye-min Cs pun tumbang dengan skor 16-25 di set pertama.

Pada set kedua, Red Sparks sempat ketinggalan 3-5. Namun, berkat smash-smash mematikan dari Vanja Bukilic, mereka bisa membalikkan keadaan menjadi unggul 9-7.