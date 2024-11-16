Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Streaming Billie Jean King Cup 2024 Hingga Babak Final di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |11:19 WIB
Jadwal dan Link Streaming Billie Jean King Cup 2024 Hingga Babak Final di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Billie Jean King Cup 2024 di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA – Perhelatan Billie Jean King Cup 2024 kembali menghadirkan pertandingan seru dari tim-tim tenis wanita terbaik dunia. Untuk para pecinta tenis di Indonesia, Vision+ akan menyiarkan langsung laga ini yang akan disiarkan di beIN Sports 1 dan dapat disaksikan di sini. Berikut jadwal lengkap pertandingan Billie Jean King Cup 2024:

Billie Jean King Cup

Babak Perempat Final

Sabtu, 16 November 2024 | 16:00 | Quarter Final 1

Sabtu, 16 November 2024 | 23:00 | Quarter Final 2

Minggu, 17 November 2024 |16:00 | Quarter Final 3

Minggu, 17 November 2024 | 23:00 | Quarter Final 4

Babak Semi Final

Senin, 18 November 2024 | 23:00 WIB | Semi Final 1

Selasa, 19 November 2024 | 18:00 WIB| Semi Final 2

Babak Final

Kamis, 21 November 2024 |00:01 WIB | Final

Nikmati seluruh pertandingan Billie Jean King Cup 2024 secara live streaming hanya di Vision+ melalui beIN Sports 1. Dukung tim tenis jagoan kamu sekarang! Nonton streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

