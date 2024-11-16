JAKARTA – Perhelatan Billie Jean King Cup 2024 kembali menghadirkan pertandingan seru dari tim-tim tenis wanita terbaik dunia. Untuk para pecinta tenis di Indonesia, Vision+ akan menyiarkan langsung laga ini yang akan disiarkan di beIN Sports 1 dan dapat disaksikan di sini. Berikut jadwal lengkap pertandingan Billie Jean King Cup 2024:
Babak Perempat Final
Sabtu, 16 November 2024 | 16:00 | Quarter Final 1
Sabtu, 16 November 2024 | 23:00 | Quarter Final 2
Minggu, 17 November 2024 |16:00 | Quarter Final 3
Minggu, 17 November 2024 | 23:00 | Quarter Final 4
Babak Semi Final
Senin, 18 November 2024 | 23:00 WIB | Semi Final 1
Selasa, 19 November 2024 | 18:00 WIB| Semi Final 2
Babak Final
Kamis, 21 November 2024 |00:01 WIB | Final
