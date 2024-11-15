Advertisement
MOTOGP

Aksi Mengejutkan Jorge Martin saat Gugup Jelang Jadi Juara MotoGP 2024, Malah Minta Nasihat ke Rivalnya Francesco Bagnaia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:14 WIB
Aksi Mengejutkan Jorge Martin saat Gugup Jelang Jadi Juara MotoGP 2024, Malah Minta Nasihat ke Rivalnya Francesco Bagnaia
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

AKSI mengejutkan dilakukan Jorge Martin jelang jadi juara MotoGP 2024. Gugup jelang perebutan gelar juara, dia malah meminta nasihat kepada rivalnya, Francesco Bagnaia.

Untuk dua musim berturut-turut, Martinator -julukan Martin- akan bertarung memperebutkan gelar juara MotoGP 2024 melawan Bagnaia di seri terakhir. Balapan GP Barcelona 2024 akan menjadi penentu siapa yang mengangkat trofi setelah kedua rider itu menyajikan persaingan yang ketat sepanjang musim ini.

Jorge Martin

Martin jelas lebih diunggulkan untuk juara MotoGP 2024 karena punya keunggulan 24 poin atas Pecco -sapaan Bagnaia. Bahkan, dia bisa mengamankan titelnya dalam sprint di Catalunya nanti.

Pembalap asal Spanyol itu pun datang dengan percaya diri ke MotoGP Barcelona 2024. Namun, dia tak memungkiri merasa sedikit gugup karena terlalu banyak hal yang dipikirkannya menjelang seri penentu ini.

“Saya sangat senang berada di sini untuk bertarung memperebutkan kejuaraan dunia bersama Pecco lagi, ini suatu kehormatan,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Jumat (15/11/2024).

“Saya percaya diri dan menantikan untuk akhirnya bisa mengendarai motor ini. Banyak hal yang ada dalam pikiranku minggu ini, tapi wajar jika aku merasa sedikit gugup. Kami akan kembali ke trek besok hari ini, Jumat (15/11/2024) dan mudah-mudahan saya bisa menikmati akhir pekan ini,” imbuhnya.

Martin pun membeberkan apa yang membuatnya gugup jelang MotoGP Barcelona 2024. Dia mengaku banyak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang menghadapi tekanan yang ada dengan fokus pada apa yang dijalaninya sekarang.

“Saya selalu menganalisa dan terus memikirkan masa depan saya, tapi hal ini juga mempengaruhi aspek lain dalam hidup saya, seperti keluarga atau pacar saya. Musim ini saya berusaha menjadi sedikit lebih tenang dan hidup lebih di masa sekarang,” ujar rider berusia 26 tahun itu.

