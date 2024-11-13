Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kehebatan Francesco Bagnaia Makin Diakui jika Kalahkan Marc Marquez Tahun Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |01:19 WIB
Kehebatan Francesco Bagnaia Makin Diakui jika Kalahkan Marc Marquez Tahun Depan
Francesco Bagnaia (1) semakin hebat jika bisa mengalahkan Marc Marquez (93) pada MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KEHEBATAN Francesco Bagnaia akan semakin diakui jika berhasil mengalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2025. Sebab, keduanya akan berada di tim serta menggunakan motor yang sama.

Bagnaia bakal kedatangan rekan setim baru di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 yakni Marquez. Bintang asal Spanyol itu menggantikan Enea Bastianini.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

The Baby Alien berpotensi besar menjadi rival baru Pecco dalam perebutan gelar juara musim depan. Sebab, ia akan mengendarai motor spek teranyar seperti halnya sang rekan setim.

Pada MotoGP 2024 dengan motor Ducati Desmosedici GP23 saja, Marquez bisa bersaing di papan atas dengan sementara menempati peringkat ketiga klasemen. Dengan satu seri tersisa, ia hanya kalah dari Pecco dan Jorge Martin yang dibekali motor Ducati Desmosedici GP24.

Andrea Dovizioso menilai Marquez kini dalam kondisi yang menguntungkan setelah mendapat kursi tim pabrikan Borgo Panigale musim depan. Ia yakin hal itu akan membantu sang mantan rival meraih titel juara dunia MotoGP ketujuh.

“Faktanya adalah Marc telah menciptakan situasi yang dia inginkan, yaitu situasi yang akan membantunya memenangkan kejuaraan dunia lainnya, sementara Pecco akan diuji,” kata Dovizioso dilansir dari Motosan, Rabu (13/11/2024).

