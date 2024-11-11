Gregoria Mariska Targetkan Raup Banyak Poin demi Tiket BWF World Tour Finals 2024

JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung menargetkan meraih banyak poin demi tiket ke BWF World Tour Finals 2024. Peluang itu terbuka dengan beberapa turnamen pada November ini.

Gregoria baru saja pulih dari cedera pinggang di semifinal Denmark Open 2024 pada pertengahan Oktober lalu. Tak membuang banyak waktu, ia langsung mempersiapkan diri untuk mentas di Kumamoto Masters 2024, yang digelar pada 12-17 November di Kumamoto, Jepang.

Setelah itu, Gregoria bakal lanjut bermain di China Masters 2024 pada 19-24 November di Shenzhen, China. Turnamen level Super 500 dan Super 750 itu menjadi dua ajang terakhir yang diikutinya pada tahun ini.

Oleh karena itu, pemain ranking delapan dunia tersebut sangat termotivasi untuk mengumpulkan banyak poin dari dua turnamen itu. Pasalnya, ia bertekad untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2024 sekaligus menjadi unggulan di kejuaraan penutup musim tersebut.

“Karena target akhirnya saya ingin main di WTF kan di akhir tahun ini. Jadi pastinya itu kayak jadi motivasi untuk mengejar poin,” kata Gregoria kepada awak media saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

“Supaya dapat poin, saya pastinya harus bisa menang-menang terus di babak pertama, babak kedua Jadi semoga di Kumamoto besok saya benar-benar bisa siap main dan bisa mengambil poin sebanyak mungkin untuk WTF dan ingin mengejar jadi unggulan juga di WTF,” imbuh perempuan berusia 24 tahun itu.