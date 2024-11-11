Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Targetkan Raup Banyak Poin demi Tiket BWF World Tour Finals 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |01:27 WIB
Gregoria Mariska Targetkan Raup Banyak Poin demi Tiket BWF World Tour Finals 2024
Gregoria Mariska Tunjung bertekad mengejar poin ke BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung menargetkan meraih banyak poin demi tiket ke BWF World Tour Finals 2024. Peluang itu terbuka dengan beberapa turnamen pada November ini.

Gregoria baru saja pulih dari cedera pinggang di semifinal Denmark Open 2024 pada pertengahan Oktober lalu. Tak membuang banyak waktu, ia langsung mempersiapkan diri untuk mentas di Kumamoto Masters 2024, yang digelar pada 12-17 November di Kumamoto, Jepang.

Gregoria Mariska Tunjung

Setelah itu, Gregoria bakal lanjut bermain di China Masters 2024 pada 19-24 November di Shenzhen, China. Turnamen level Super 500 dan Super 750 itu menjadi dua ajang terakhir yang diikutinya pada tahun ini.

Oleh karena itu, pemain ranking delapan dunia tersebut sangat termotivasi untuk mengumpulkan banyak poin dari dua turnamen itu. Pasalnya, ia bertekad untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2024 sekaligus menjadi unggulan di kejuaraan penutup musim tersebut.

“Karena target akhirnya saya ingin main di WTF kan di akhir tahun ini. Jadi pastinya itu kayak jadi motivasi untuk mengejar poin,” kata Gregoria kepada awak media saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu 6 November 2024.

“Supaya dapat poin, saya pastinya harus bisa menang-menang terus di babak pertama, babak kedua Jadi semoga di Kumamoto besok saya benar-benar bisa siap main dan bisa mengambil poin sebanyak mungkin untuk WTF dan ingin mengejar jadi unggulan juga di WTF,” imbuh perempuan berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/40/3169855/hendra_setiawan_dan_debby_susanto-DO5b_large.jpg
Hasil Final BWF World Senior Championships 2025: Hendra/Debby Juara Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167278/berikut_dua_pebulu_tangkis_ganda_putra_indonesia_yang_menembus_10_besar_ranking_dunia_bwf-jF5T_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia yang Tembus 10 Besar Ranking Dunia BWF, Nomor 1 Segera Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167043/berikut_enam_pebulu_tangkis_indonesia_yang_masuk_10_besar_di_ranking_bwf_terbaru_termasuk_gregoria_mariska_tunjung-ORMb_large.jpg
6 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk 10 Besar di Ranking BWF Terbaru, Nomor 1 Geser Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145983/bwf_menawarkan_piala_sudirman_2027_dan_thomas_uber_2028_digelar_di_indonesia_arena-B5c7_large.jpg
Presiden BWF Kagumi Indonesia Arena, Tawarkan Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/40/3103852/ilustrasi_bulu_tangkis-XN5F_large.jpg
5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097941/shi_yu_qi-UHhi_large.jpg
5 Pebulu tangkis Top Dunia yang Punya Gelar World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Ganda Putri China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement