Menpora Dito Titip Pesan ke Timnas Esports Indonesia Jelang Tampil di IESF World Championship 2024

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, melepas Timnas Esports Indonesia untuk mentas di IESF World Championship 2024. Ia berharap prestasi kali ini akan meningkat.

Acara pelepasan itu dilakukan di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat 8 November 2024 pagi WIB. Ia ditemani oleh Wakil Menpora, Taufik Hidayat, dan Anggota Komite II DPD RI, Alfiansyah Bustami alias Komeng.

"Pemerintah berharap, Esport Indonesia nantinya bisa mendominasi dan tingkatkan prestasi di tingkat dunia, apalagi sudah ada Olimpiade Esport," kata Dito, dikutip Minggu (10/11/2024).

Sebagai informasi, IESF World Esports Championship tahun ini akan dihelat pada 10-20 November 2024 di Riyadh, Arab Saudi. Timnas Indonesia akan mengikuti nomor MLBB (putra-putri) dan PUBG Mobile.

Usai bertanding di sana, Timnas Esports Indonesia bakal berlaga di Kejuaraan Asian Sports Game 2024 pada 23 November-1 Desember di Thailand. Sebanyak lima dari 16 atlet yang ada akan mentas di nomor E-Football.

Lebih lanjut, Menpora Dito menilai untuk terus berprestasi di tingkat dunia, pembinaan dan regenerasi atlet menjadi hal yang wajib dilakukan dengan baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk itu. Pemerintah melalui Kemenpora akan selalu memberikan dukungan.

"Jadi, regenerasi dan pembinaan atletnya menjadi hal yang penting. Tadi disampaikan bagaimana kiprah timnas kita, di mana sudah leading di Asia dan apalagi beberapa sudah mendominasi di dunia. Pemerintah pasti selalu support," tukas Dito.