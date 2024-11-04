Jumpa Kevin Sanjaya, Yuta Watanabe Bercanda Minta Bantuan Ini

JAKARTA – Yuta Watanabe begitu girang bisa berjumpa Kevin Sanjaya Sukamuljo lagi. Ia langsung bercanda dan meminta bantuan kepada eks pebulu tangkis Indonesia tersebut.

Watanabe di Indonesia. Eks tandem Arisa Higashino itu ambil bagian pada event bulu tangkis bertajuk BDMNTN-XL (BXL) di Istora Senayan, Jakarta.

Mengingat sedang berada di Indonesia, Watanabe menyempatkan diri bertemu dengan Kevin. Hal itu diketahui lewat unggahan foto yang beredar di media sosial X.

Watanabe mengaku sangat senang karena bisa bersua dengan Kevin. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu bahkan berkelakar meminta sponsor kepada eks lawannya yang diketahui memiliki bisnis restoran.

“Ya, saya gembira karena ini menjadi perubahan pribadi baginya,” kata Watanabe kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Istora Senayan, dikutip Senin (4/11/2024).

“Karena dia sekarang sudah menjadi seorang pebisnis. Benar, kan? Jadi saya bertemu dengannya, sangat senang, jadi tolong beri saya sponsor,” lanjut pria asal Jepang itu.