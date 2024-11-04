Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jumpa Kevin Sanjaya, Yuta Watanabe Bercanda Minta Bantuan Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |01:16 WIB
Jumpa Kevin Sanjaya, Yuta Watanabe Bercanda Minta Bantuan Ini
Yuta Watanabe girang bisa bertemu Kevin Sanjaya Sukamuljo (Foto: Instagram/@gorin)
A
A
A

JAKARTA – Yuta Watanabe begitu girang bisa berjumpa Kevin Sanjaya Sukamuljo lagi. Ia langsung bercanda dan meminta bantuan kepada eks pebulu tangkis Indonesia tersebut.

Watanabe di Indonesia. Eks tandem Arisa Higashino itu ambil bagian pada event bulu tangkis bertajuk BDMNTN-XL (BXL) di Istora Senayan, Jakarta.

Yuta Watanabe

Mengingat sedang berada di Indonesia, Watanabe menyempatkan diri bertemu dengan Kevin. Hal itu diketahui lewat unggahan foto yang beredar di media sosial X.

Watanabe mengaku sangat senang karena bisa bersua dengan Kevin. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu bahkan berkelakar meminta sponsor kepada eks lawannya yang diketahui memiliki bisnis restoran.

“Ya, saya gembira karena ini menjadi perubahan pribadi baginya,” kata Watanabe kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Istora Senayan, dikutip Senin (4/11/2024).

“Karena dia sekarang sudah menjadi seorang pebisnis. Benar, kan? Jadi saya bertemu dengannya, sangat senang, jadi tolong beri saya sponsor,” lanjut pria asal Jepang itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182654/kisah_sedih_mantan_ratu_bulu_tangkis_dunia_tai_tzu_ying_menarik_untuk_diulas-gj6L_large.jpg
Kisah Sedih Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia Tai Tzu-ying, Putuskan Pensiun Dini karena Dibekap Cedera Lutut Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182645/ratchanok_intanon-qX6B_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon Kirim Pesan Menyentuh saat Ratu Bulu Tangkis Dunia Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182551/anthony_sinisuka_ginting-J5Zs_large.jpg
Kisah Anthony Ginting Menggila Kalahkan 4 Juara Dunia Sekaligus di China Open 2018: Dari Viktor Axelsen hingga Kento Momota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182447/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_rexy_mainaky_sukses_balas_dendam_ke_malaysia_di_piala_thomas_1994-Sso7_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Rexy Mainaky, Semringah Usai Balas Dendam ke Malaysia di Piala Thomas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182445/kisah_lucu_mohammad_ahsan_bengong_saat_tertinggal_0_17_menarik_untuk_diulas-mWt7_large.jpg
Kisah Lucu Mohammad Ahsan Bengong saat Tertinggal 0-17, Seakan Tak Percaya tapi Wajahnya Memelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182364/rinov_rivaldy_dan_vania_arianto_sukoco-XjNk_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy dan Vania Arianti Sukoco, Pernah Duet di Ganda Campuran Kini Segera Menikah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement