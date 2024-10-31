Advertisement
SPORT LAIN

5 Fakta Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Main di Proliga 2025, Nomor 1 Bikin Fans Voli Indonesia Senang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |19:55 WIB
ADA 5 fakta pevoli cantik Sabina Altynbekova yang main di Proliga 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, pevoli kelas dunia itu akan ikut memeriahkan Proliga 2025 yang akan dimulai pada 3 Januari 2025 mendatang.

Sabina Altynbekova sendiri bukanlah nama baru di dunia voli. Sebelumnya ia pernah bermain untuk sejumlah klub di berbagai belahan dunia, sebut saja seperti GSG Sunbeams dari Jepang hingga Al Wasl dari Uni Emirat Arab (UEA).

Kini Sabina Altynbekova siap memulai pertarungan terbarunya di Proliga 2025. Sebelum melihat Sabina Altynbekova beraksi di Liga Voli Putri Indonesia tersebut, ada baiknya mengenal siapa pevoli berusia 27 tahun tersebut.

Berikut 5 Fakta Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Main di Proliga 2025:

5. Pevoli Muslim

Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova diketahui beragama Islam. Sabina Altynbekova juga merupakan sosok yang taat beragama.

Sabina selalu menggantungkan harapannya kepada Allah SWT. Ketaatan Sabina Altynbekova dalam menjalani perintah agama Islam turut dapat terlihat dalam unggahannya di media sosial. Dia kerap mengunggah momen kala berada di masjid atau menjalan ibadah lainnya.

4. Sudah Berkeluarga

Sabina Altynbekova

Menurut laporan dari media Kazakhstan, Sabina menikahi dengan pria bernama Sayat Salmanuly. Sayat merupakan salah satu produser dari film komedi di Kazakhstan yang berjudul Cruise

Sabina pun sudah memamerkan foto pernikahannya pada 25 Desember 2020 lalu. Kini kehidupannya dengan Sayat yang diketahui seorang produser itu semakin bahagia usai kelahiran putra pada 2021 silam.

