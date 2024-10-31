Ini Penyebab Bos Honda Percaya Marc Marquez Jadi Kandidat Kuat Juara Dunia MotoGP 2025

BURIRAM – Kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig mengakui Marc Marquez akan benar-benar berbahaya di MotoGP 2025 karena bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Puig berkata seperti itu karena tahu betul kekuatan Marquez dan sadar kini rider berjuluk The Baby Alien tersebut sudah menaklukkan motor Desmosedici GP.

Puig telah menjalani momen-momen indah bersama Marquez sejak menjadi Kepala Tim Repsol Honda pada 2018 lalu. Mereka meraih kesuksesan besar dengan membukukan Triple Crowns secara berturut-turut pada musim 2018 dan 2019.

Namun, cedera kambuhan yang dimiliki Marquez setelah kecelakaan di Jerez pada 2020 lalu membuat pengembangan motor Honda terhambat. Tim pabrikan asal Jepang itu pun terseok-seok hingga sekarang sampai akhirnya bintang asal Spanyol itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 setelah 11 tahun bersama Honda.

The Baby Alien -julukan Marquez- pun mulai bangkit lagi dengan tim satelit Ducati itu di mana dia telah meraih tiga kemenangan balapan panjang dan satu kali menang dalam sprint di MotoGP 2024. Dengan dua seri tersisa, dia duduk di peringkat ketiga dengan torehan 355 poin.

Berkat performa impresifnya itu, Marquez pun dipromosikan ke Ducati Lenovo tahun depan. Puig pun senang melihat pembalap berusia 31 tahun itu mencapai cita-citanya untuk kembali mendapat tempat di tim pabrikan.

“Saya melihatnya seperti yang dia rencanakan. Apa yang dia lakukan sangat berani dan hasilnya sempurna,” kata Puig dilansir dari Motosan, Kamis (31/10/2024).