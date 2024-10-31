Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Bos Honda Percaya Marc Marquez Jadi Kandidat Kuat Juara Dunia MotoGP 2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |02:04 WIB
Ini Penyebab Bos Honda Percaya Marc Marquez Jadi Kandidat Kuat Juara Dunia MotoGP 2025
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

BURIRAM – Kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig mengakui Marc Marquez akan benar-benar berbahaya di MotoGP 2025 karena bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Puig berkata seperti itu karena tahu betul kekuatan Marquez dan sadar kini rider berjuluk The Baby Alien tersebut sudah menaklukkan motor Desmosedici GP.

Puig telah menjalani momen-momen indah bersama Marquez sejak menjadi Kepala Tim Repsol Honda pada 2018 lalu. Mereka meraih kesuksesan besar dengan membukukan Triple Crowns secara berturut-turut pada musim 2018 dan 2019.

Namun, cedera kambuhan yang dimiliki Marquez setelah kecelakaan di Jerez pada 2020 lalu membuat pengembangan motor Honda terhambat. Tim pabrikan asal Jepang itu pun terseok-seok hingga sekarang sampai akhirnya bintang asal Spanyol itu memutuskan hengkang ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 setelah 11 tahun bersama Honda.

The Baby Alien -julukan Marquez- pun mulai bangkit lagi dengan tim satelit Ducati itu di mana dia telah meraih tiga kemenangan balapan panjang dan satu kali menang dalam sprint di MotoGP 2024. Dengan dua seri tersisa, dia duduk di peringkat ketiga dengan torehan 355 poin.

Alberto Puig

Berkat performa impresifnya itu, Marquez pun dipromosikan ke Ducati Lenovo tahun depan. Puig pun senang melihat pembalap berusia 31 tahun itu mencapai cita-citanya untuk kembali mendapat tempat di tim pabrikan.

“Saya melihatnya seperti yang dia rencanakan. Apa yang dia lakukan sangat berani dan hasilnya sempurna,” kata Puig dilansir dari Motosan, Kamis (31/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement