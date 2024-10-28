5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Jelita, Nomor 1 Ibu Wamenpora!

Ami Gumelar merupakan salah satu istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik jelita (Foto: Instagram/@ami_gumelar)

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik jelita. Salah satunya kini bergabung ke jajaran Kabinet Merah Putih sebagai Ibu Wakil Menpora RI.

Sisi lain kehidupan atlet bulu tangkis, termasuk para legenda, selalu menarik untuk diulas. Hal tersebut wajar mengingat saat ini atlet tidak hanya dilihat dari prestasinya di lapangan saja.

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis yang cantik jelita itu? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Jelita

5. Michelle Harminc





Perempuan kelahiran Austria ini adalah istri dari Tontowi Ahmad. Keduanya diketahui menikah sejak 2014.

Pernikahan Owi dan Michelle telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Danish Arsenio Ahmad dan Arsya Alfarezel Ahmad. Mereka berdua kini tinggal di Indonesia.

4. Silvia Anggraeni





Perempuan satu ini adalah istri dari Hendrawan. Silvia selalu rajin menemani ke mana pun sang suami berkarier.

Hendrawan terakhir kali diketahui melatih tim bulu tangkis Malaysia pada nomor tunggal putra. Pria kelahiran Malang itu sudah memutuskan keluar dari BAM.