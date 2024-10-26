Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Perempuan Indonesia yang Cantiknya Bikin Mata Melotot, Nomor 1 Keturunan Jerman

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |03:01 WIB
5 Atlet Perempuan Indonesia yang Cantiknya Bikin Mata Melotot, Nomor 1 Keturunan Jerman
Atlet sepatu Roda, Dinda Salsabila. (Foto: Instagram/dhindasalsabiljha)
A
A
A

ADA 5 Atlet perempuan Indonesia yang cantiknya bisa bikin mata kaum Adam melotot. Apalagi jika saat sang atlet tengah beraksi, maka akan banyak sepasang mata yang menikmati keindahan wajahnya.

Lantas siapa saja mereka? Satu hal yang pasti, daftar atlet yang berada di daftar ini tak hanya sekadar cantik, tapi juga berprestasi!

Berikut 5 Atlet Perempuan Indonesia yang Cantiknya Bikin Mata Melotot:

5. Dinda Salsabila

Dinda Salsabila

Dinda Salsabila merupakan atlet sepatu roda yang lahir di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 11 Agustus 2003 lalu. Namanya berhasil mencuri perhatian usai aksinya yang luar biasa saat melakukan pertandingan di PON XX Papua 2021 hingga meraih medali emas dan perak.

Pada 2019 silam bahkan Dhina sukses merebut medali emas di ajang Korean Open Short Track.

4. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Gregoria saat ini berstatus sebagai tunggal putri terbaik Indonesia. Ia pun sukses membawa pulang medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.

Berkat kecantikannya, banyak pihak yang naksir kepada Gregoria. Bahkan penyanyi tp Mikha Angelo pun dibuat jatuh hati oleh Gregoria.

Halaman:
1 2 3
