HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Fans MotoGP Indonesia asal Bolaang Mongondow, Rela Lewati Perjalanan Panjang demi Nonton GP Thailand 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |17:14 WIB
Kisah Fans MotoGP Indonesia asal Bolaang Mongondow, Rela Lewati Perjalanan Panjang demi Nonton GP Thailand 2024
Fans MotoGP Indonesia nikmati tur Bangkok sebelum nonton MotoGP Thailand 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

BANGKOK – Perjalanan panjang telah dilalui fans MotoGP Indonesia asal Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara untuk bisa menonton MotoGP Thailand 2024. Setidaknya pasangan suami-istri tersebut menempuh perjalanan dari lokasi tinggalnya, ke Manado, Bali, hingga akhirnya selama kurang lebih 1,5 hari tiba juga di Bangkok, Thailand.

Penggemar suami-istri yang dimaksud adalah Reky Posumah dan Leida Pontoh. Keduanya rela datang jauh-jauh dari kawasan timur Indonesia untuk menyaksikan secara langsung balapan MotoGP Thailand 2024 yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram pada Minggu 27 Oktober 2024.

Reky dan Leida memulai perjalanan dari Bolaang Mongondow Utara sekira Kamis 24 Oktober 2024 siang waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan panjang, termasuk waktu transit, mereka akhirnya tiba di Bangkok, Thailand pada Jumat 25 Oktober 2024 sore WIB.

"Memang untuk melakukan perjalanan dari Bolaang Mongondow Utara itu kita start-nya dari bandara Sam Ratulangi, Manado. Dari Bolaang Mongondow Utara ke Manado itu jarak tempuhnya tidak ada pilihan lain selain lewat darat, kurang lebih enam sampai tujuh jam," ucap Reky kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/10/2024).

"Kemudian dari Manado kita ke Denpasar, Bali. Ya penerbangan ke Denpasar itu kurang lebih dua jam. Baru Denpasar, Bali ke Bangkok penerbangannya empat jam," tambahnya.

Fans MotoGP Indonesia nikmati tur di Bangkok sebelum nonton MotoGP Thailand 2024 (Bagas Abdiel/MPI)

Reky dan Leida pun memiliki alasan khusus memilih MotoGP Thailand 2024 sebagai tempat destinasi untuk menyaksikan para pembalap dunia. Selain hobi menonton MotoGP, mereka juga menilai Thailand memiliki daya tarik tersendiri dari sisi wisata dan kuliner. Seperti yang dijalani sejak hari kemarin hingga hari ini yakni dengan berwisata.

"Pertama motivasinya MotoGP. MotoGP ini kami hobi nonton, keluarga saya itu hobi nonton MotoGP, apalagi bapaknya. Kemudian kenapa tertarik untuk nonton race di Thailand? Thailand ini ada daya tariknya, pertama dia adalah salah satu negara cukup maju di ASEAN," sambung Reky.

