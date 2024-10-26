JAKARTA – Ajang MotoGP Thailand 2024 akan digelar mulai Jumat (25/10/24) hingga Minggu (27/10/24) di Sirkuit Buriram, Thailand. Seri ini dimulai dengan Free Practice untuk kelas Moto3 pada pukul 08:55 WIB, dilanjutkan oleh Moto2, dan Free Practice 1 MotoGP pada pukul 10:30 WIB.
Sesi-sesi penting, termasuk latihan lanjutan, kualifikasi, sprint, dan balapan utama, akan digelar hingga Minggu, 27 Oktober.
MotoGP Thailand dapat disaksikan dengan live streaming di aplikasi Vision+ channel SPOTV. Simak jadwal MotoGP Thailand:
Jumat, 25 Oktober 2024
08.55 WIB : Moto3-Free Practice
09.40 WIB: Moto2-Free Practice
10.30 WIB: MotoGP Free Practice
13.10 WIB: Moto3-Practice 1
13.55 WIB: Moto2-Practice 1
14.45 WIB: MotoGP-Practice
Sabtu, 26 Oktober 2024
08.35 WIB: Moto3-Practice 2
09.15 WIB: Moto2-Practice 2
10.00 WIB: MotoGP-Free Practice 2
10.45 WIB: MotoGP-Qualifying 1&2
12.45 WIB: Moto3-Qualifying 1&2
13.45 WIB: Moto2-Qualifying 1&2
14.40 WIB: MotoGP-SPRINT
