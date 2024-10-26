Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Thailand 2024, Berikut Link Nonton Streaming di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:20 WIB
Jadwal MotoGP Thailand 2024, Berikut Link Nonton Streaming di Vision+
Saksikan MotoGP Thailand 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
JAKARTA – Ajang MotoGP Thailand 2024 akan digelar mulai Jumat (25/10/24) hingga Minggu (27/10/24) di Sirkuit Buriram, Thailand. Seri ini dimulai dengan Free Practice untuk kelas Moto3 pada pukul 08:55 WIB, dilanjutkan oleh Moto2, dan Free Practice 1 MotoGP pada pukul 10:30 WIB.

Sesi-sesi penting, termasuk latihan lanjutan, kualifikasi, sprint, dan balapan utama, akan digelar hingga Minggu, 27 Oktober.

MotoGP Thailand dapat disaksikan dengan live streaming di aplikasi Vision+ channel SPOTV dengan klik di sini. Simak jadwal MotoGP Thailand:

Jumat, 25 Oktober 2024

08.55 WIB : Moto3-Free Practice

09.40 WIB: Moto2-Free Practice

10.30 WIB: MotoGP Free Practice

13.10 WIB: Moto3-Practice 1

13.55 WIB: Moto2-Practice 1

14.45 WIB: MotoGP-Practice

Nonton dengan klik di sini.

MotoGP Thailand 2024 di Vision+

Sabtu, 26 Oktober 2024

08.35 WIB: Moto3-Practice 2

09.15 WIB: Moto2-Practice 2

10.00 WIB: MotoGP-Free Practice 2

10.45 WIB: MotoGP-Qualifying 1&2

12.45 WIB: Moto3-Qualifying 1&2

13.45 WIB: Moto2-Qualifying 1&2

14.40 WIB: MotoGP-SPRINT

Nonton dengan klik di sini.

