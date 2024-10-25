Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Blak-blakan sebut Kans Juara Dunia MotoGP 2024 Lebih Besar Jorge Martin ketimbang Francesco Bagnaia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:59 WIB
Bos Ducati Blak-blakan sebut Kans Juara Dunia MotoGP 2024 Lebih Besar Jorge Martin ketimbang Francesco Bagnaia
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing ketat di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOLOGNA – Manajer Ducati Corse, Davide Tardozzi secara blak-blakan menyebut kans juara dunia MotoGP 2024 lebih besar diraih Jorge Martin (Pramac Ducati) ketimbang Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Tentunya ucapan itu menarik, sebab bos Ducati itu justru lebih menjagokan rider tim satelit ketimbang pembalap pabrikan, yakni Bagnaia.

Kendati demikian, Tardozzi menjagokan Martin bukan karena keberpihakan. Ia hanya melihat dari segi poin, saat ini Martin yang tengah unggul ketimbang Bagnaia jelas memiliki kans juara yang semakin besar.

Sebab andai Martin selalu finis di depan Bagnaia saja, maka gelar juara MotoGP 2024 akan jatuh kepada rider tim satelit Ducati tersebut. Bagnaia yang sebelumnya sudah berjaya di dua musim beruntun pun kini mulai kesulitan mengejar Martin dengan tiga balapan tersisa.

“Saya cenderung memilih Jorge dengan 51 persen dan Pecco 49 persen (untuk jadi juara dunia MotoGP). Itu berdasarkan poin mereka di klasemen,” ungkap Tardozzi, dilansir dari Motorcyclesports, Jumat (25/10/2024).

Saat ini, Martin memang tengah berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 424 poin. Sedangkan Bagnaia di posisi kedua dengan 404 poin, yang berarti ada perbedaan 20 angka di antara kedua rider Ducati tersebut.

Jorge Martin

Sejatinya, Marc Marquez (Gresini Ducati) yang berada di peringkat ketiga dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) juga masih berpeluang menjadi juara karena masih ada peluang poin mereka menyalip Martin. Namun, ada banyak kondisi yang perlu diwujudkan, salah satunya adalah baik Bagnaia dan Martin tak meraih poin sama sekali di tiga balapan tersisa.

Halaman:
1 2
