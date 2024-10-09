Sempat Gagal di Kejuaraan Asia, Richie Duta Berharap Bisa Juara di BWF World Junior Championships 2024

NANCHANG – Tunggal putra Indonesia, Richie Duta Richardo bertekad untuk menjuarai BWF World Junior Championships 2024. Ia yang sempat gagal di Kejuaraan Bulutangkis Asia Junior pada tahun ini karena terhenti di semifinal pun merasa cukup percaya diri bisa mencapai targetnya tersebut.

Richi baru saja melalui babak 128 dan 64 besar nomor perorangan Kejuaraan Dunia Junior 2024 tersebut. Di pertandingan 128 besar yang berlangsung pada Senin 7 Oktober 2024 di Nanchang International Sports Center Gymnasium itu, dia mengalahkan wakil Makau, Ou Ka Hou, dengan skor telak 21-8 dan 21-5.

Lalu di 64 besar, Richie menang atas wakil Turki, Arda Dogac Atan. Ia tepatnya menang dengan skor 21-9 dan 21-13 dan dalam waktu 23 menit saja.

Pemain berusia 16 tahun itu pun bersyukur mendapatkan kesempatan tampil di nomor beregu untuk Tim Indonesia pada pekan lalu. Sebab, dia menjadi bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan dengan baik saat mentas di nomor perorangan.

"Puji Tuhan cukup senang dengan penampilan hari ini. Saya sudah main di beregu jadi sudah tahu kondisi lapangan seperti apa," kata Richie dilansir dari rilis PBSI, Rabu (9/10/2024).

"Tidak terlalu signifikan perubahan dari main beregu yang relay point dengan yang sekarang kembali ke normal," tambahnya.