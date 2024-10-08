Perbandingan Gaji Enea Bastianini dengan Francesco Bagnaia, Pembalap Top MotoGP Asal Italia

PERBANDINGAN gaji Enea Bastianini dengan Francesco Bagnaia menarik untuk diulas. Sebab, keduanya adalah pembalap top MotoGP asal Italia.

Berada dalam satu tim yang sama, yakni Ducati Lenovo, keduanya sukses menjadi pembalap papan atas MotoGP saat ini. Terbukti, pada klasemen MotoGP saat ini keduanya tengah berada di posisi tiga besar.

Bagnaia duduk di posisi kedua dengan perolehan 382 poin dan hanya selisih 10 poin dari Jorge Martin di posisi puncak. Sedangkan Bastianini berada di posisi ketiga dengan raihan 313 poin.

Dengan hal ini, keduanya sukses membawa Ducati Lenovo duduk di posisi teratas klasemen juara untuk kategori tim. Total, keduanya telah mengumpulkan 695 poin yang mana ini sangat sulit dikejar oleh tim mana pun.

Kehebatan Bagnaia dan Bastianini di MotoGP semakin menegaskan betapa Italia menjadi negara penghasil pembalap top. Terlepas dari itu, penampilan apik tersebut memang sudah jadi tuntutan bagi keduanya.

Sebab, Bagnaia dan Bastianini membela tim Ducati Lenovo yang notabene adalah tim pabrikan dengan fasilitas sangat mumpuni. Keduanya juga diketahui mendapatkan gaji yang sangat fantastis dari tim pabrikan asal Italia tersebut.