Sindiran Keras Marc Marquez soal Lap Time Dihapus dan Pole Position Dibatalkan di MotoGP Jepang 2024

SINDIRAN keras Marc Marquez soal lap time dihapus dan pole position dibatalkan di MotoGP Jepang 2024 menarik diulas. Alhasil, Marquez hanya start dari posisi kesembilan dalam balapan tersebut.

Ya, nasib malang harus dialami pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, kala mentas di sesi kualifikasi MotoGP Jepang 2024. Sesi ini berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Dalam sesi itu, Marc Marquez sebenarnya bisa mencatat waktu tercepat pada menit-menit terakhir. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan waktu 1 menit 42,868 detik.

Tetapi, catatan waktu lap tercepat Marc Marquez itu harus dihapus oleh FIM Steward. Penyebabnya, Marquez kedapatan melewati batas trek di zona hijau pada tikungan 4.

Kondisi ini membuat Marc Marquez kesal bukan main. Pasalnya, FIM mengumumkan hal itu saat Marquez sudah kembali ke paddock dan beberapa menit jelang sesi kualifikasi 2 (Q2) berakhir.

Dihapusnya catatan lap tercepat Marquez membuat Pedro Acosta (GASGAS Tech3 KTM) langsung keluar sebagai pole position. Dia mencatatkan waktu tercepatnya dengan 1 menit 43,018 detik.