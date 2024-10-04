Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Apresiasi Pebiliar Wanita Indonesia, PB POBSI dan JFlowers Gelar Turnamen Biliar Khusus Wanita

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:12 WIB
Apresiasi Pebiliar Wanita Indonesia, PB POBSI dan JFlowers Gelar Turnamen Biliar Khusus Wanita
PB POBSI menggelar turnamen bertajuk Women Tour 9 Ball Championship 2024 khusus untuk atlet wanita (Foto: PB POBSI)
A
A
A

UNTUK memberikan apresiasi kepada para atlet putri Indonesia yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa di ajang olahraga biliar internasional, PB POBSI bersama JFlowers menggelar turnamen biliar khusus wanita bertajuk "Women Tour 9 Ball Championship 2024". Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 13 Oktober 2024 di JFlowers Billiards & Lounge, BSD.

Turnamen ini hanya diikuti oleh 32 atlet wanita Indonesia, yang akan bertanding dalam nomor 9 Ball. Para peserta akan memperebutkan total hadiah sebesar Rp129 juta rupiah.

Silviana Lu

Selain hadiah uang, turnamen ini juga memberikan poin penting untuk peringkat nasional yang akan diakumulasikan dalam tabel klasemen poin nasional. Ajang ini juga sekaligus menjadi persiapan turun di berbagai turnamen.

Halaman:
1 2
