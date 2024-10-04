Sejumlah Pelaku Dunia Olahraga Indonesia Raih Penghargaan dari Kemenpora, Dito Ariotedjo: Apresiasi untuk yang Berprestasi

JAKARTA – Sejumlah pelaku dunia olahraga Indonesia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam acara Insan Olahraga Berprestrasi 2024. Menurut pemaparan Menpora Dito Ariotedjo, penghargaan tersebut khusus diberikan kepada para pelaku dunia olahraga Tanah Air yang mampi berprestasi.

Mulai dari para olahragawan, mantan atlet, pelatih, wasit, dosen, media, Pembina, hingga penggerak olahraga seperti federasi, induk olahraga dan juga yayasan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menpora Dito di Media Center Graha Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2 Oktober 2024 pagi WIB.

Menpora Dito pun mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah atas dedikasi dan kerja keras mereka untuk olahraga Tanah Air. Oleh karenanya, tak hanya para atlet saja yang menerimanya, melainkan juga para pelaku lainnya yang terlibat.

“Selamat atas penghargaan yang Bapak Ibu terima hari ini. Baik kategori olahragawan, pelatih, wasit, dosen, media, pembina dan penggerak. Ini merupakan apresiasi dan penghargaan negara atas dedikasi komitmen kerja keras serta bakti Bapak Ibu untuk negara dan masyarakat melalui olahraga,” kata Menpora Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Jumat (4/10/2024).

Sejatinya, Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi 2024 diberikan bertepatan dengan momen Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang berbarengan dengan upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 di Banda Aceh. Namun, karena para penerima tak bisa hadir secara lengkap, maka ditunda lebih dulu.

Lebih lanjut, Menpora Dito membeberkan bahwa para penerima penghargaan ini telah melalui seleksi penilaian oleh tim penilai gabungan yang terdiri diantaranya dari kementerian, akademisi, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan juga pakar-pakar lainnya. Semua proses itu dilakukan secara independen.