Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Dapat Tawaran Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036, Menpora Dito Ariotedjo: Opsinya di Jakarta dan Bali

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:08 WIB
Indonesia Dapat Tawaran Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036, Menpora Dito Ariotedjo: Opsinya di Jakarta dan Bali
Indonesia ditawari jadi tuan rumah Olimpiade. (Foto: Olympic)
A
A
A

BADUNG – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyebut Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Dito Ariotedjo mengatakan Jakarta dan Bali menjadi opsi untuk lokasi penyelenggaraan Olimpiade 2036.

Menpora Dito menjelaskan tawaran tersebut datang saat perhelatan Olimpiade Paris2024. Saat itu, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC, Thomas Bach.

Menpora RI, Dito Ariotedjo

“Pak Presiden terpilih (Prabowo) ada pertemuan bilateral dengan Presiden IOC membahas kemungkinan kapan Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpiade,” ujar Menpora Dito, dilansir dari situs Kemenpora, Selasa (1/10/2024).

Menpora Dito menyampaikan, Presiden IOC, Thomas Bach, yang menawarkan langsung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Menpora Dito menyebut ada dua opsi lokasi penyelenggaraan, yakni di Jakarta dan Bali.

“Kemudian dari Presiden IOC menawarkan (Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade) 2036. Diskusi waktu itu antara Jakarta dan Bali,” ujar Menpora Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3174949/rizki_juniansyah-hXHV_large.jpg
2 Medali Emas dan Pecahkan Rekor Dunia! Rizki Juniansyah Jawara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi IWF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/43/3174846/premier_padel_2025-mhcE_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/43/3174486/perbati_memiliki_misi_memajukan_tinju_indonesia-SCJj_large.jpg
PERBATI Mantapkan Sinergi Nasional untuk Prestasi Tinju Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/43/3173433/noc_indonesia_mengingatkan_agar_seluruh_pihak_tidak_terpancing_isu_sanksi_fifa_terhadap_malaysia-tvrk_large.jpeg
NOC Indonesia Ingatkan Jangan Terpancing Isu Sanksi FIFA untuk Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement