Indonesia Dapat Tawaran Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036, Menpora Dito Ariotedjo: Opsinya di Jakarta dan Bali

BADUNG – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyebut Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Dito Ariotedjo mengatakan Jakarta dan Bali menjadi opsi untuk lokasi penyelenggaraan Olimpiade 2036.

Menpora Dito menjelaskan tawaran tersebut datang saat perhelatan Olimpiade Paris2024. Saat itu, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC, Thomas Bach.

“Pak Presiden terpilih (Prabowo) ada pertemuan bilateral dengan Presiden IOC membahas kemungkinan kapan Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpiade,” ujar Menpora Dito, dilansir dari situs Kemenpora, Selasa (1/10/2024).

Menpora Dito menyampaikan, Presiden IOC, Thomas Bach, yang menawarkan langsung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Menpora Dito menyebut ada dua opsi lokasi penyelenggaraan, yakni di Jakarta dan Bali.

“Kemudian dari Presiden IOC menawarkan (Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade) 2036. Diskusi waktu itu antara Jakarta dan Bali,” ujar Menpora Dito.