Bersinar di MotoGP Mandalika 2024, Jorge Martin dan Pedro Acosta Langsung Banjir Pujian

MANDALIKA - MotoGP Mandalika 2024 telah berakhir, di mana pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin keluar sebagai pemenangnya. Selain Martin, Pedro Acosta (GasGas Tech3) yang finis kedua juga tampil apik sehingga keduanya kompak mendapatkan pujian usai tampil di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu 29 September 2024 kemarin.

Ya, Martin dan Acosta begitu bersinar kala mentas di Sirkuit Mandalika. Martin sendiri membuat sejarah karena menjadi pembalap baru yang memenangkan balapan di Sirkuit Mandalika tersebut.

Jorge Martin tampil perkasa sejak awal race. Start dari posisi pertama di strating grid, Martin langsung melesat meninggalkan lawan-lawannya hingga menyelesaikan balapan berjumlah 27 lap dalam waktu 41 menit 4,389 detik.

"Ini bukan kemenangan biasa. Setelah apa yang terjadi di edisi sebelumnya. Setelah kecelakaan yang saya alami (di sprint race). Setiap melewati tikungan, ada kekhawatiran akan jatuh. Tapi saya mencoba terus fokus. Kemenangan ini terasa seperti balas dendam. Ketika saya mengalami crash di balap sprint dan bisa menang di race utama. Rasanya sangat menakjubkan," kata Jorge Martin usai finish di Sirkuit Mandalika.

Performa memukau juga ditunjukkan Pedro Acosta yang merupakan penggawa Red Bull GASGAS Tech3. Pembalap muda asal Spanyol tersebut menempati podium kedua di MotoGP Mandalika, mengungguli Pecco Bagnaia dari tim Ducati yang harus puas di posisi ketiga.

Acosta memulai dari balapan dari posisi ketiga. Sejak awal lomba, Acosta langsung menempati rombongan terdepan bahkan sempat menekan Jorge Martin dalam perebutan posisi pertama.

"Saya sempat mengejar Martin tapi di lap 16 atau 17 sedikit melebar. Saya tidak akan khawatir hingga musim berakhir. Saya ingin melakukan balapan dengan maksimal di sisa race yang ada," kata Acosta.