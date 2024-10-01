Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Enea Bastianini Peluang Juara Menipis Usai Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |00:09 WIB
Reaksi Enea Bastianini Peluang Juara Menipis Usai Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

REAKSI Enea Bastianini peluang juara menipis usai gagal finis di MotoGP Mandalika 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bastianini pun merasa begitu menyesal karena gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024

Ya, nasib malang dialami Bastianini kala mentas di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 29 September 2024. Padalan dalam balapan 27 lap itu, Bastianini menjadi salah satu yang diunggulkan untuk menang karena dalam sprint race finis kedua.

Enea Bastianini

Pencapaian manis Bastianini di sprint race membuat selisih poinnya menjadi yang sangat tipis dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menjadi pemenang. Dalam balapan utama, Bastianini pun sebenarnya memulai race dengan sangat apik karena langsung merangsek naik ke urutan kedua, di belakang Martin.

Akan tetapi, setelah itu, Bastianini turun beberapa posisi karena mengalami degradasi pada ban belakang mediumnya. Namun, dia bisa bangkit lagi pada paruh kedua balapan untuk kembali ke posisi ketiga dan berpotensi bisa merebut kemenangan di akhir balapan.

Namun sayang, The Beast -julukan Bastianini- malah kecelakaan di Tikungan 1 saat balapan tersisa tujuh lap lagi. Padahal, dia baru mencatatkan lap tercepat dan semakin dekat dengan Pedro Acosta dan Martin, yang kemudian keluar sebagai pemenangnya.

Bastianini pun menilai dirinya mungkin bisa saja memenangkan balapan jika tak mengalami insiden. Walaupun di sisi lain, rasanya cukup sulit untuk mengejar Martin dan Acosta dengan masalah pada ban belakangnya.

“Jika tidak kecelakaan, bisa saja saya memenangkan perlombaan, saya tidak tahu. Mungkin saja bisa membawa pulang posisi kedua. Namun bagi saya itu sulit karena Pedro sangat cepat,” kata Bastianini dilansir dari Crash, Selasa (1/10/2024).

“Tetapi, mungkin pada dua atau tiga putaran terakhir, kecepatan saya mungkin sangat dekat dengannya, mencoba menyerangnya dan bertarung. Namun harapan saya adalah mencoba menang, tetapi Jorge sudah siap sejak awal. Saya di awal sangat kesulitan dengan ban belakang dan seperti ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement