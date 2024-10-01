Reaksi Enea Bastianini Peluang Juara Menipis Usai Gagal Finis di MotoGP Mandalika 2024

REAKSI Enea Bastianini peluang juara menipis usai gagal finis di MotoGP Mandalika 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bastianini pun merasa begitu menyesal karena gagal finis dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2024

Ya, nasib malang dialami Bastianini kala mentas di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 29 September 2024. Padalan dalam balapan 27 lap itu, Bastianini menjadi salah satu yang diunggulkan untuk menang karena dalam sprint race finis kedua.

Pencapaian manis Bastianini di sprint race membuat selisih poinnya menjadi yang sangat tipis dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menjadi pemenang. Dalam balapan utama, Bastianini pun sebenarnya memulai race dengan sangat apik karena langsung merangsek naik ke urutan kedua, di belakang Martin.

Akan tetapi, setelah itu, Bastianini turun beberapa posisi karena mengalami degradasi pada ban belakang mediumnya. Namun, dia bisa bangkit lagi pada paruh kedua balapan untuk kembali ke posisi ketiga dan berpotensi bisa merebut kemenangan di akhir balapan.

Namun sayang, The Beast -julukan Bastianini- malah kecelakaan di Tikungan 1 saat balapan tersisa tujuh lap lagi. Padahal, dia baru mencatatkan lap tercepat dan semakin dekat dengan Pedro Acosta dan Martin, yang kemudian keluar sebagai pemenangnya.

Bastianini pun menilai dirinya mungkin bisa saja memenangkan balapan jika tak mengalami insiden. Walaupun di sisi lain, rasanya cukup sulit untuk mengejar Martin dan Acosta dengan masalah pada ban belakangnya.

“Jika tidak kecelakaan, bisa saja saya memenangkan perlombaan, saya tidak tahu. Mungkin saja bisa membawa pulang posisi kedua. Namun bagi saya itu sulit karena Pedro sangat cepat,” kata Bastianini dilansir dari Crash, Selasa (1/10/2024).

“Tetapi, mungkin pada dua atau tiga putaran terakhir, kecepatan saya mungkin sangat dekat dengannya, mencoba menyerangnya dan bertarung. Namun harapan saya adalah mencoba menang, tetapi Jorge sudah siap sejak awal. Saya di awal sangat kesulitan dengan ban belakang dan seperti ini,” tambahnya.