Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Semifinal, Sabar/Reza Senang Didampingi Mohammad Ahsan di Hong Kong Open 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |01:14 WIB
Tembus Semifinal, Sabar/Reza Senang Didampingi Mohammad Ahsan di Hong Kong Open 2024
Mohammad Ahsan saat dampingi Sabar/Reza di Hong Kong Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses melaju ke babak semifinal Hong Kong Open 2024. Dibalik keberhasilan itu, ternyata ada peran dari sosok Mohammad Ahsan.

Ahsan mendampingi Sabar/Reza di pinggir lapangan saat menghadapi Man Wei Chon/Kai Wun Tee asal Malaysia di babak perempat final Hong Kong Open 2024. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu pun sukses merebut kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

 

Usai laga, Reza bercerita kalau Ahsan sendiri yang menawarkan diri kepada mereka untuk memberikan arahan langsung dari pinggir lapangan. Reza dan Sabar pun sangat senang karena bisa mendapatkan momen spesial seperti itu dari pemain senior di nomor ganda.

“Iya, tadi kami didampingi bang (Mohammad) Ahsan. Beliau menawarkan diri dan kami dengan senang banget menerimanya. Kapan lagi bisa di-coaching beliau. Sangat beruntung,” kata Sabar dalam rilis PBSI, Jumat (13/9/2024).

 BACA JUGA:

Untuk diketahui, Ahsan dan Hendra Setiawan harus gugur di babak 32 besar Hong Kong Open 2024. Menariknya, pasangan berjuluk The Daddies itu disingkirkan oleh Sabar/Reza.

Kini berkat peran Ahsan, Sabar/Reza pun sukses melaju ke babak semifinal Hong Kong Open 2024. Perang saudara pun akan tercipta di babak itu karena mereka akan menantang Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/40/3064167/momen-mohammad-ahsan-jadi-pelatih-dadakan-sabar-karyaman-gutama-reza-pahlevi-di-hong-kong-open-2024-fPvEcjICLu.jpg
Momen Mohammad Ahsan Jadi Pelatih Dadakan Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi di Hong Kong Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063675/sabar-karyaman-reza-isfahani-tak-menyangka-jalani-musim-terbaik-di-2024-tLeJ8Om9EA.jpg
Sabar Karyaman/Reza Isfahani Tak Menyangka Jalani Musim Terbaik di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/40/3063473/jadi-runner-up-hong-kong-open-2024-putri-kw-harus-latihan-lebih-keras-jKU7I8C5le.jpg
Jadi Runner Up Hong Kong Open 2024, Putri KW: Harus Latihan Lebih Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063248/gugur-di-semifinal-hong-kong-open-2024-jonatan-christie-puji-lei-lan-xi-21KLLfUFjZ.jpg
Gugur di Semifinal Hong Kong Open 2024, Jonatan Christie Puji Lei Lan Xi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063285/hasil-final-hong-kong-open-2024-putri-kw-tumbang-dari-han-yue-iUccWawc3y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Putri KW Tumbang dari Han Yue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/40/3063267/hasil-final-hong-kong-open-2024-sabar-karyaman-reza-isfahani-harus-puas-jadi-runner-up-Z0LOM6T10Y.jpg
Hasil Final Hong Kong Open 2024: Sabar Karyaman/Reza Isfahani Harus Puas Jadi Runner up
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement