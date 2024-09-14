Tembus Semifinal, Sabar/Reza Senang Didampingi Mohammad Ahsan di Hong Kong Open 2024

GANDA putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses melaju ke babak semifinal Hong Kong Open 2024. Dibalik keberhasilan itu, ternyata ada peran dari sosok Mohammad Ahsan.

Ahsan mendampingi Sabar/Reza di pinggir lapangan saat menghadapi Man Wei Chon/Kai Wun Tee asal Malaysia di babak perempat final Hong Kong Open 2024. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu pun sukses merebut kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15.

Usai laga, Reza bercerita kalau Ahsan sendiri yang menawarkan diri kepada mereka untuk memberikan arahan langsung dari pinggir lapangan. Reza dan Sabar pun sangat senang karena bisa mendapatkan momen spesial seperti itu dari pemain senior di nomor ganda.

“Iya, tadi kami didampingi bang (Mohammad) Ahsan. Beliau menawarkan diri dan kami dengan senang banget menerimanya. Kapan lagi bisa di-coaching beliau. Sangat beruntung,” kata Sabar dalam rilis PBSI, Jumat (13/9/2024).

Untuk diketahui, Ahsan dan Hendra Setiawan harus gugur di babak 32 besar Hong Kong Open 2024. Menariknya, pasangan berjuluk The Daddies itu disingkirkan oleh Sabar/Reza.

Kini berkat peran Ahsan, Sabar/Reza pun sukses melaju ke babak semifinal Hong Kong Open 2024. Perang saudara pun akan tercipta di babak itu karena mereka akan menantang Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.