HOME SPORTS

Mantap! Berkat Fitur Live Streaming, Penjualan Brand Lokal Melonjak 5 Kali Lipat pada Shopee 9.9 Super Shopping Day  

Aris Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:47 WIB
Mantap! Berkat Fitur Live Streaming, Penjualan Brand Lokal Melonjak 5 Kali Lipat pada Shopee 9.9 Super Shopping Day  
Foto by freepik
A
A
A

JAKARTA - Momentum kampanye Shopee 9.9 Super Shopping Day yang berlangsung hingga 9 September lalu menjadi berkah bagi brand lokal dan UMKM. Pasalnya momentum tersebut sukses mendongkrak pertumbuhan bisnis mereka. 

Periode kampanye belanja online yang sudah sangat familiar bagi banyak pengguna e-commerce di Indonesia ini terbukti membantu peningkatan penjualan para brand lokal hingga 5 kali lipat saat menggunakan fitur live streaming Shopee Live pada hari puncak kampanye.

Dampak pertumbuhan bisnis yang signifikan ini pun merata dirasakan oleh Penjual di berbagai kota di Indonesia, seperti Jember, Bandar Lampung, dan Lombok yang turut mengalami lonjakan pesanan pada hari puncak kampanye.

Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, bagi Shopee, semua inisiatif yang dilakukan Shopee selalu didasari oleh komitmen untuk memberikan lebih banyak peluang dan kemudahan berbelanja bagi seluruh ekosistem, termasuk brand lokal dan UMKM. 

"Maka itu, kami sangat senang dan bangga karena kampanye 9.9 Super Shopping Day kembali disambut dengan meriah oleh masyarakat. Sebagai kampanye yang menjadi pembuka rangkaian festival belanja akhir tahun, kami harap kampanye 9.9 telah menjadi destinasi untuk memenuhi kebutuhan melalui ragam promo dan produk yang variatif, serta menjadi kesempatan untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan berkontribusi positif pada perkembangan ekonomi digital Indonesia,” tutur Monica.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
