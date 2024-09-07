Jelang HDC 2024 Pekanbaru, CDN dan Pembalap Sharing Ilmu di SMK Multi Mekanik Masmur

PEKANBARU – Jelang balapan Honda Dream Cup (HDC) 2024 seri Pekanbaru, PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) bersama Honda melakukan HDC Tour di SMK Multi Mekanik Masmur, Sabtu 7 September 2024. Dalam momen tersebut, CDN mencoba sharing ilmu mengenai berbagai hal, termasuk soal balapan HDC 2024.

Seperti yang diketahui, ajang balap HDC kembali digelar tahun ini dan berlangsung di empat kota di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Pulau Seribu Sunguai, dan terakhir di Tanjung. Seri pertama sudah digelar pada 20-21 Juli 2024.

Kali ini seri kedua pun dimainkan di Pekanbaru, Riau, pada 7-8 September 2024. Sebelum para pembalap beraksi di Sirkuit Rumbai Sport Center, Pekanbaru, ada agenda HDC Tour yang bekerja sama dengan CDN untuk melakukan berbagi pengetahuan dengan SMK Multi Mekanik Masmur.

Sebagai informasi, SMK Masmur merupakan sekolah binaan Main Dealer Honda Riau, yakni PT CDN. Tak heran jika sekolah swasta tersebut mendapatkan kesempatan emas untuk mendapatkan ilmu mulai dari pengetahuan tentang HDC, edukasi safety riding, sharing pengalaman balap, hingga product knowledge sepeda motor Honda dari pihak CDN dan PT Astra Honda Motor (AHM).

Dalam acara tersebut, sekira 100 siswa SMK yang mengikuti Kurikulum Tehnik dan Bisnis Sepeda Motor (KTBSM) binaan CDN dan AHM tampak hadir dan antusias mengikuti HDC Tour Pekanbaru 2024. Apalagi di acara tersebut turut hadir pembalap CDN, Abdul Malik yang berbagi pengalamannya sebagai seorang rider.

“Sebagai siswa sebaiknya berkendara mematuhi aturan lalu lintas. Terutama jangan kebut-kebutan, kalau punya bakat balap salurkan saja di Sirkuit,” jelas Abdul Malik, dikutip Minggu (8/9/2024).