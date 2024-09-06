Berlangsung di Pekalongan Akhir Pekan Ini, MMA 82 Hadirkan Festival untuk Masyarakat

One Pride MMA 82 akan berlangsung di Pekalongan akhir pekan ini (Foto: Instagram/One Pride MMA)

GELARAN One Pride MMA 82 King Size New Champion akan berlangsung di Alun-alun Kajen, Pekalongan, pada 7-8 September 2024. Tak hanya pertarungan seru, ajang ini juga menghadirkan Festival Pilihan Nikmat untuk masyarakat.

Acara Festival Pilihan Nikmat Pekalongan ini gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat sekitar dapat menikmati sejumlah sajian acara yang telah disediakan, mulai dari zumba, aerobik, games, konser musik, hingga ajang One Pride MMA.

Lokasi venue One Pride MMA 82 bakal berlangsung di outdoor tepatnya di Alun-alun Kajen Pekalongan. Pertarungan itu tepatnya dihelat pada Sabtu (7/9/2024).

Chief Marketing Officer PT Merah Putih Berkibar, Maria Goretti Limi mengatakan, acara Festival Pilihan Nikmat akan berlangsung selama dua hari, mulai dari pagi hingga malam. Kata dia, Festival Pilihan Nikmat dapat dinikmati secara gratis bersama keluarga dan kerabat.

"Akan ada banyak kegiatan yang bisa dinikmati bersama keluarga dan kerabat di Alun-alun Kajen besok. Dan kegiatan ini terbuka untuk umum dan gratis. Jadi, tunggu apalagi," ucap Maria Goretti dalam keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (6/9/2024).

Lebih lanjut, Maria Goretti menyampaikan, di Festival Pilihan Nikmat masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pertarungan olahraga Mixed Martial Arts (MMA) lewat ajang One Pride MMA 82. Selain itu, ada sajian konser musik yang akan diisi oleh sejumlah artis dan band ternama, salah satunya seperti Setia Band, Masdddho, Arlida Putri, hingga pagi buta.