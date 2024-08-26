Juara Indonesia International Challenge 2024 di Pekanbaru, Yohanes Saut Enggan Jemawa

TUNGGAL putra Indonesia, Yohanes Saut Marcellyno, berhasil menjuarai ajang Indonesia International Challenge 2024 di Pekanbaru, Riau. Namun, pemain yang akrab disapa Saut itu enggan juara.

Berlaga di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, Minggu 25 Agustus 2024, tunggal putra kelahiran 2 Mei 2003 itu naik podium tertinggi seusai mengatasi perlawanan rekan senegara, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay. Ia menang dengan skor 21-15 dan 21-7.

“Bersyukur bisa meraih gelar juara di Indonesia International Challenge 2024. Hasil ini buah kerja keras semua tim bulu tangkis Indonesia membuat saya bisa menjadi juara,” ungkap Saut, dalam keterangan pers PBSI, Senin (26/8/2024).

Saut mengakui bahwa untuk mendapatkan gelar Indonesia International Challenge 2024 tidaklah mudah. Terlebih sejak babak perempatfinal hingga semifinal, Saut harus bermain dengan rubber game untuk bisa merebut kemenangan.

“Perjuangan yang tidak mudah meraih gelar juara di ajan Indonesia International Challenge 2024. Sejak babak awal saya menghadapi lawan yang tangguh dan menang dengan skor ketat. Bersyukur dengan hasil yang diraih,” ujar Saut.