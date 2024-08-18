Tekad Fajar Alfian/Rian Ardianto Bangkit Usai Tuai Hasil Minor di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bertekad bangkit di usai mendapat hasil minor di Olimpiade Paris 2024. Mereka enggan berlarut-larut meratapi kekecewaan.

Pada debutnya di Olimpiade, Fajar/Rian memang harus merasakan pahit. Keduanya tak mampu membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Paris 2024.

Peraih dua kali juara All England itu terhenti di babak perempatfinal usai menyerah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Fajar/Rian takluk dengan skor 22-24 dan 20-22.

Kekecewaan dan penyesalan jelas dirasakan Fajar/Rian. Akan tetapi, mereka juga sadar bahwa perjalanan masih panjang dan mencoba untuk membuka lembaran baru.