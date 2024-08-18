Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tekad Fajar Alfian/Rian Ardianto Bangkit Usai Tuai Hasil Minor di Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |01:07 WIB
Tekad Fajar Alfian/Rian Ardianto Bangkit Usai Tuai Hasil Minor di Olimpiade Paris 2024
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bertekad bangkit di usai mendapat hasil minor di Olimpiade Paris 2024. Mereka enggan berlarut-larut meratapi kekecewaan.

Pada debutnya di Olimpiade, Fajar/Rian memang harus merasakan pahit. Keduanya tak mampu membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Paris 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Foto: PBSI/Badmintonphoto/Mikael Ropars

Peraih dua kali juara All England itu terhenti di babak perempatfinal usai menyerah dari wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Fajar/Rian takluk dengan skor 22-24 dan 20-22.

Kekecewaan dan penyesalan jelas dirasakan Fajar/Rian. Akan tetapi, mereka juga sadar bahwa perjalanan masih panjang dan mencoba untuk membuka lembaran baru.

Halaman:
1 2
