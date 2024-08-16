Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tak Marah Disebut Francesco Bagnaia Bakal Datangkan Bencana, Marc Marquez Justru Senang Setim dengan Pecco

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:49 WIB
Tak Marah Disebut Francesco Bagnaia Bakal Datangkan Bencana, Marc Marquez Justru Senang Setim dengan Pecco
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Marc Marquez, tak marah ketika dirinya disebut berpotensi mendatangkan bencana oleh calon rekan barunya di MotoGP 2025, yakni Francesco Bagnaia. Alih-alih menyerang balik, Marquez justru mengakui senang karena bisa satu tim dengan rider terbaik Ducati saat ini.

Ya, seperti yang diketahui Marquez sudah dipilih untuk menggantikan Enea Bastianini di tim pabrikan mulai MotoGP 2025 mendatang. Duet Marquez dan Bagnaia lantas dianggap menjadi sebuah kesalahan oleh banyak pihak.

Sebab kehadiran Marquez dinilai akan mengganggu keharmonisan yang sudah terjalin dengan baik di tim pabrikan Ducati tersebut. Dengan sifat Marquez yang sangat ambisius, ketegangan akan sangat terasa di garasi Ducati Lenovo pada musim depan.

Bagnaia sendiri mengakui setim dengan Marquez bisa saja menjadi sebuah bencana. Namun, Pecco –julukan Bagnaia– merasa semua itu bisa dihalau jika dirinya dan Marquez bisa saling berdiskusi dengan baik.

Marc Marquez (EPA-EFE)

“Bisa sangat baik, atau bencana (jawaban Bagnaia soal setim dengan Marquez). Jadi, kita harus menunggu tahun depan saat kita memulainya. Itu bisa menjadi bencana jika kita melakukannya dengan berteriak (emosi), atau bisa jadi sangat baik jika kita bisa memulainya dengan berdiskusi,” kata Bagnaia beberapa waktu lalu, dikutip dari Crash, Jumat (16/8/2024).

Pernyataan Bagnaia itu lantas telah didengar Marquez. Menariknya, Marquez tak emosi. Malahan ia mengaku senang bisa berada satu tim dengan pembalap terbaik Ducati saat ini.

Halaman:
1 2
