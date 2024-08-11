Kontingen Indonesia Raih 2 Emas di Olimpiade Paris 2024, CdM Anindya Bakrie: Ini Sejarah!

PARIS – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024, Anindya Bakrie, ikut bangga dengan raihan dua medali emas. Menurutnya, ini adalah sebuah catatan sejarah.

Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah menyumbang dua keping emas bagi Kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan kali pertama Tanah Air mendapat dua medali emas dalam satu Olimpiade sejak Barcelona 1992.

Anindya turut bangga atas perolehan medali emas dari dua kontingen Merah Putih. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan sejarah baru untuk Indonesia.

“Ini merupakan sejarah, selama 32 tahun belum pernah kita mendapatkan emas apalagi dari cabor yang berbeda di luar dari badminton,” ungkap Anindya dalam konferensi pers secara daring, Jumat 9 Agustus 2024.

Anindya mengaku begitu kagum dengan Rizky dan Veddriq yang begitu kompetitif dan berjuang keras untuk kemenangan Indonesia. Sorotan khusus ditujukan kepada atlet panjat tebing.

Sebab, ini merupakan pertama kalinya cabor panjat terbing dipertandingkan secara individu. Veddriq turut mencetak sejarah berkat kegigihannya dalam berlatih dan berjuang untuk menang.