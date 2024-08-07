Yuk, Serbu Flash Sale 8RB Mobil Toyota Agya di Sesi Shopee Live yang Dipandu Mami Louisse!

JAKARTA- Memang seperti mimpi jika bisa membeli mobil dengan bayar Rp8 ribu? Tapi itu nggak cuman sekedar mimpi kok! Yuk, jadi yang tercepat dan dapatkan mobil dengan harga miring di Flash Sale 8RB Mobil Toyota Agya pada sesi live Mami Louisse di Shopee Live! Langsung buka aplikasi Shopee dan saksikan sesi live streaming Mami Louisse di akun @louissescarlettfamily yang akan berlangsung hari ini dan besok, tanggal 7 dan 8 Agustus 2024 mulai pukul 20.00 WIB.

Mulai malam ini, kamu yang tercepat bisa memiliki kesempatan untuk membawa pulang mobil senilai ratusan juta rupiah, hanya dengan membayar Rp8 ribu saja! Mantap banget kan? Kapan lagi bisa membeli mobil Toyota Agya hanya dengan uang 8 ribu rupiah, cuma di sesi Shopee Live Mami Louisse yang bisa! Tak hanya di Shopee Live, Flash Sale 8RB Mobil Toyota Agya yang dipandu top influencer Mami Louisse nanti juga akan tayang di berbagai kanal TV nasional, lho! Jadi catat tanggal dan jamnya ya, agar tidak ketinggalan keseruannya!

Selain mobil Toyota Agya, akan ada juga flash sale berbagai produk menarik lainnya seharga 8RB yang bisa kamu ikuti di sesi live Mami Louisse nanti. Tak hanya flash sale yang menggiurkan, promo menarik lainnya juga bisa kamu nikmati di Shopee. Pasalnya, sesi Shopee Live yang dipandu oleh Mami Louisse ini, berlangsung dalam rangka menyambut kemeriahan Promo Puncak 8.8 Shopee Live Maraton Sale. Spesial di puncak perayaan 8.8 Shopee Live Maraton Sale nanti, ada promo Gratis Ongkir Rp0, 8X Diskon Kilat 100%, dan Ekstra Diskon s/d 888RB yang bisa kamu nikmati pada 8 Agustus 2024. Manfaatkan semua promonya untuk check-out barang impian agar lebih hemat!

Flash Sale 8RB Mobil Toyota Agya yang fantastis di Shopee Live ini juga sudah diumumkan oleh Mami Louisse melalui unggahannya di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @louissescarlett pada Selasa, 30 Juli 2024 lalu, Mami Louisse menyampaikan pada para netizen bahwa ia akan memandu sesi live di Shopee Live yang menghadirkan flash sale mobil seharga Rp8 ribu. Wanita yang akrab disapa Mami Glowing Indonesia ini juga mengajak para pengikutnya untuk tidak ketinggalan kemeriahan flash sale di sesi Shopee Live yang akan ia pandu nanti.

“Siapa yang mau flash sale mobil seharga Rp8 ribu ayoo? kapan lagi bisa dapetin harga mobil seharga Rp8 ribu cuma di Shopee Live. Di live-nya Mami, bakal ada flash sale mobil seharga Rp8 ribu di tanggal 7-8 Agustus 2024 mulai jam 8 malam. Ingat ya cuma ada di Shopee Live Mami Louisse bakal ada flash sale mobil seharga Rp8 ribu tanggal 7-8 Agustus 2024 jam 8 malam. Mami tunggu ya, jangan sampai ketinggalan!” kata Mami Louisse.



