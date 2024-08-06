Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ada WSBK Portugal 2024, Ini Jadwal Tayangan Olahraga di Vision+ Minggu Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |17:53 WIB
Ada WSBK Portugal 2024, Ini Jadwal Tayangan Olahraga di Vision+ Minggu Ini
Jadwal tayangan olahraga di Vision+ minggu ini. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL tayangan olahraga di Vision+ minggu ini menarik diulas. Sebab, ada sederet ajang bergengsi yang akan tersaji, termasuk WSBK Portugal 2024.

Ya, para penggemar olahraga siap-siap dimanjakan dengan beragam tayangan seru di Vision+ minggu ini. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah WSBK Portuguese 2024 yang menjadi ajang balap motor dunia bergengsi.

Para pembalap WSBK

Ajang WSBK Portuguese 2024 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve. Selain itu, masih banyak tayangan olahraga lainnya yang tak kalah seru!

Berikut Jadwal Tayangan Olahraga di Vision+ Minggu Ini:

Senin, 5 Agustus 2024

Best of EURO

19:30 | RERUN | France vs Belgium

Sportacular Friendly Match 2024

21:30 | RERUN | Indonesia vs Puerto Rico

FIA TCR WORLD TOUR 2024

01:30 | LIVE | El Pinar - Round 10

Selasa, 6 Agustus 2024

The Championship Wimbledon 2024

12:00 | RERUN | Day 13

Rabu, 7 Agustus 2024

The Championship Wimbledon 2024

12:00 | RERUN | Day 14

Kamis, 8 Agustus 2024

Best of EURO

19:30 | RERUN | Austria vs Turkiye

MOTOGP 2024

08:30 | TPED | Summer Break Recap

Jumat, 9 Agustus 2024

Major League Baseball 2024

06:05 | LIVE | Los Angeles Angels vs New York Yankees

WSBK Round 7 Portuguese 2024

19:10 | LIVE | Free Practice 1

22:05 | LIVE | Superpole & Free Practice 2

Link nonton di sini

FIM Women’s Circuit Racing World Championship 2024

21:20 | LIVE | Tissot Superpole

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/43/3183100/premier_padel_dubai_p1-BGXT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182992/brigjen_pol_umar_surya_fana_resmi_mendaftarkan_diri_sebagai_bakal_calon_ketua_umum_perbakin_jakarta-YFwf_large.jpeg
Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928/rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement