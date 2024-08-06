JADWAL tayangan olahraga di Vision+ minggu ini menarik diulas. Sebab, ada sederet ajang bergengsi yang akan tersaji, termasuk WSBK Portugal 2024.
Ya, para penggemar olahraga siap-siap dimanjakan dengan beragam tayangan seru di Vision+ minggu ini. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah WSBK Portuguese 2024 yang menjadi ajang balap motor dunia bergengsi.
Ajang WSBK Portuguese 2024 akan berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve. Selain itu, masih banyak tayangan olahraga lainnya yang tak kalah seru!
Berikut Jadwal Tayangan Olahraga di Vision+ Minggu Ini:
Senin, 5 Agustus 2024
Best of EURO
19:30 | RERUN | France vs Belgium
Sportacular Friendly Match 2024
21:30 | RERUN | Indonesia vs Puerto Rico
FIA TCR WORLD TOUR 2024
01:30 | LIVE | El Pinar - Round 10
Selasa, 6 Agustus 2024
The Championship Wimbledon 2024
12:00 | RERUN | Day 13
Rabu, 7 Agustus 2024
The Championship Wimbledon 2024
12:00 | RERUN | Day 14
Kamis, 8 Agustus 2024
Best of EURO
19:30 | RERUN | Austria vs Turkiye
MOTOGP 2024
08:30 | TPED | Summer Break Recap
Jumat, 9 Agustus 2024
Major League Baseball 2024
06:05 | LIVE | Los Angeles Angels vs New York Yankees
WSBK Round 7 Portuguese 2024
19:10 | LIVE | Free Practice 1
22:05 | LIVE | Superpole & Free Practice 2
Link nonton di sini
FIM Women’s Circuit Racing World Championship 2024
21:20 | LIVE | Tissot Superpole