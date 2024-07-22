Kisah Michael van der Mark, Pembalap WSBK asal Belanda yang Ternyata Keturunan Indonesia

KISAH Michael Van Der Mark menarik untuk diulas. Pasalnya, pembalap WSBK asal Belanda ini rupanya memiliki darah keturunan Indonesia.

Bagi pencinta dunia balap motor, nama Michael Van Der Mark mungkin tidak asing di telinga. Sebab, pembalap asal Belanda ini memang memiliki prestasi yang mentereng sepanjang kariernya melaju di lintasan.

Tercatat, Michael Van Der Mark pernah menjadi juara di ajang World Supersport pada 2014. Ia juga pernah meraih tiga gelar sekaligus di ajang balap ketahanan, Suzuka 8 Hours pada 2013 dan 2014 bersama Honda, dan 2017 bersama Yamaha.

Namun siapa sangka, di balik popularitas dan prestasinya di dunia balap motor yang sangat mentereng, rupanya Michael Van Der Mark memiliki darah keturunan Indonesia.

Ya, Van Der Mark lahir di Gouda, Belanda pada 26 Oktober 1992. Darah Indonesia mengalir dari sang nenek pada garis keturunan ibu yang rupanya berasal dari Ambon. Melalui unggahan Instagram pribadinya pada 2017, ia bahkan mengaku bahwa dirinya sangat menyukai masakan Indonesia.

“Punya banyak pertanyaan tentang cerita insta saya dari beberapa hari yang lalu. Ya, saya punya darah Indonesia! Nenekku berasal dari Ambon, ibuku 50 persen (memakai) bahasa Indonesia. Jadi, itulah mengapa saya suka makan masakan Indonesia,” ujar Michael Van Der Mark.

Van Der Mark sendiri mengawali kariernya dengan baik di World Superbike dengan langsung menjadi juara di European Superstock 600 pada musim keduanya. Hal ini membuatnya langsung naik ke kejuaraan World Supersport yang juga membawanya meraih juara.