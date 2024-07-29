Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Tahiti Jadi Salah Satu Venue Olimpiade Paris 2024 meski Tuan Rumahnya Adalah Prancis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |01:00 WIB
Penyebab Tahiti Jadi Salah Satu Venue Olimpiade Paris 2024 meski Tuan Rumahnya Adalah Prancis
Tahiti jadi lokasi cabor selancar di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Media resmi Olimpiade Paris 2024)
A
A
A

PENYEBAB Tahiti jadi salah satu venue Olimpiade Paris 2024 meski tuan rumahnya adalah Prancis menarik untuk diketahui. Sebab banyak pihak yang cukup kaget ketika mengetahui cabang olahraga (cabor) selancar justru dimainkan di luar wilayah Prancis.

Perlu diketahui, Prancis sejatinya memiliki sejumlah pantai. Namun, ombak yang berada di pantai wilayah Prancis disebut-sebut tak masuk kriteria untuk dijadikan arena perlombaan Olimpiade.

Karena itulah Prancis mencari lokasi lain. Pulau Tahiti yang yang berada di Samudra Pasifik pun akhirya ditunjuk untuk menjadi venue cabor selancar untuk Olimpiade Paris 2024.

Lantas pertanyaan mengapa harus Tahiti? Perlu diketahui, Pulau Tahiti terletak di kawasan Polinesia Prancis. Itu berarti pulau tersebut mengikuti sistem politik dan peraturan di bawah otoritas pemerintah Prancis.

Pulau Tahiti

Jadi, karena masih bagian dari Prancis, maka sah-sah saja jika cabor surfing dimainkan di Pulau Tahiti. Apalagi Tahiti, khususnya di Pantai Teahupo’o (desa di barat daya Tahiti) kerap dijadikan tuan rumah perlombaan surfing kelas dunia.

Pulau Tahiti dikenal memiliki ombak yang deras dan besar, sehingga cocok untuk menjadi lokasi pertandingan selancar. Sehingga semua alasan itulah yang membuat Prancis menunjuk Tahiti sebagai venue dari cabor selancar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement