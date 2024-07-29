Penyebab Tahiti Jadi Salah Satu Venue Olimpiade Paris 2024 meski Tuan Rumahnya Adalah Prancis

PENYEBAB Tahiti jadi salah satu venue Olimpiade Paris 2024 meski tuan rumahnya adalah Prancis menarik untuk diketahui. Sebab banyak pihak yang cukup kaget ketika mengetahui cabang olahraga (cabor) selancar justru dimainkan di luar wilayah Prancis.

Perlu diketahui, Prancis sejatinya memiliki sejumlah pantai. Namun, ombak yang berada di pantai wilayah Prancis disebut-sebut tak masuk kriteria untuk dijadikan arena perlombaan Olimpiade.

Karena itulah Prancis mencari lokasi lain. Pulau Tahiti yang yang berada di Samudra Pasifik pun akhirya ditunjuk untuk menjadi venue cabor selancar untuk Olimpiade Paris 2024.

Lantas pertanyaan mengapa harus Tahiti? Perlu diketahui, Pulau Tahiti terletak di kawasan Polinesia Prancis. Itu berarti pulau tersebut mengikuti sistem politik dan peraturan di bawah otoritas pemerintah Prancis.

Jadi, karena masih bagian dari Prancis, maka sah-sah saja jika cabor surfing dimainkan di Pulau Tahiti. Apalagi Tahiti, khususnya di Pantai Teahupo’o (desa di barat daya Tahiti) kerap dijadikan tuan rumah perlombaan surfing kelas dunia.

Pulau Tahiti dikenal memiliki ombak yang deras dan besar, sehingga cocok untuk menjadi lokasi pertandingan selancar. Sehingga semua alasan itulah yang membuat Prancis menunjuk Tahiti sebagai venue dari cabor selancar.